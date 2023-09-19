Нейромышечная связь — ключ к стройной фигуре: что это такое и как работает

Стройная фигура и здоровое тело часто воспринимается как задача, связанная исключительно с физическими тренировками и правильным питанием. Однако научные исследования последних лет отмечают важность нейромышечной связи (НМС) в достижении этой цели.

О том, что такое НМС и как она помогает улучшить нашу фигуру, Вікнам рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Что такое нейромышечная связь

Нейромышечная связь — это взаимодействие между нервной и мышечной системами нашего организма. Когда нервная система посылает сигнал к мышцам, последние сокращаются, выполняя нужное действие.

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Этот процесс становится фундаментальным во время занятий спортом или простого выполнения упражнений.

Мышцы играют ключевую роль в сжигании калорий. Чем больше у нас активированы мышцы, тем больше энергии (калорий) мы потребляем во время физической активности и даже в спокойном состоянии.

Благодаря НМС мы можем формировать свою фигуру

Занятия физическими упражнениями, направленными на определенные мышечные группы, могут помочь изменить объем и форму тела. Например, тренировка кора может поддержать плоский живот, а тренировка ног — помочь создать стройные ноги.

Когда мы делаем приседания, мозг отправляет сигнал к мышцам ног, что приводит к их сокращению. После этого наблюдается увеличение напряжения мышц, что помогает поддерживать нашу позу в приседании. Также нервная система обладает способностью поддерживать надлежащую координацию движений между мышцами ног, что помогает поддерживать стойкость в приседании.

Развития НМС можно достичь разными способами

Основная идея состоит в том, чтобы регулярно выполнять упражнения, способствующие возбуждению мышечных волокон с помощью нервных импульсов.

Силовые тренировки: упражнения с дополнительной нагрузкой, например приседания со штангой, могут помочь увеличить массу тела и силу мышц, а также улучшить нейромышечную связь. Повторение упражнений: привлечение одних и тех же мышечных волокон, укрепляет НЗС, также позволяет увеличить координацию мышц и точность движений. Практика спортивных упражнений: футбол, баскетбол или волейбол повышает реакцию и точность движений, что отражается на результативности в спорте. Балансовые упражнения: выполнение упражнений на баланс, например, стоя на одной ноге может помочь повысить устойчивость и координацию. Упражнения для улучшения двигательной активности: йога, танцы или пилатес, развивают нейромышечную связь и улучшают координацию.

Правильное питание играет немаловажную роль в поддержке НМС. Для обеспечения мышц энергией необходимо употреблять достаточное количество белка, углеводов и жиров в рационе.

К примеру, белок является важным строительным материалом для мышц, а углеводы предоставляют энергию для тренировок.

Нейромышечная связь является ключом к достижению стройной фигуры и здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, правильное питание и постоянная активность помогают поддерживать эту связь в оптимальном состоянии.

Держа равновесие между нервной системой и мышцами, ты можешь достичь желаемых результатов и наслаждаться стройной фигурой и крепким здоровьем.

Случается так, что люди сидят на диетах, занимаются спортом, а вес стоит на месте. Ранее мы рассказывали, почему вес не уменьшается при похудении.

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