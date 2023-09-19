Нейромышечная связь — ключ к стройной фигуре: что это такое и как работает

Стройная фигура и здоровое тело часто воспринимается как задача, связанная исключительно с физическими тренировками и правильным питанием. Однако научные исследования последних лет отмечают важность нейромышечной связи (НМС) в достижении этой цели.
О том, что такое НМС и как она помогает улучшить нашу фигуру, Вікнам рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Нейромышечная связь — это взаимодействие между нервной и мышечной системами нашего организма. Когда нервная система посылает сигнал к мышцам, последние сокращаются, выполняя нужное действие.
Этот процесс становится фундаментальным во время занятий спортом или простого выполнения упражнений.
Этот процесс становится фундаментальным во время занятий спортом или простого выполнения упражнений.
Мышцы играют ключевую роль в сжигании калорий. Чем больше у нас активированы мышцы, тем больше энергии (калорий) мы потребляем во время физической активности и даже в спокойном состоянии.
Занятия физическими упражнениями, направленными на определенные мышечные группы, могут помочь изменить объем и форму тела. Например, тренировка кора может поддержать плоский живот, а тренировка ног — помочь создать стройные ноги.
Когда мы делаем приседания, мозг отправляет сигнал к мышцам ног, что приводит к их сокращению. После этого наблюдается увеличение напряжения мышц, что помогает поддерживать нашу позу в приседании. Также нервная система обладает способностью поддерживать надлежащую координацию движений между мышцами ног, что помогает поддерживать стойкость в приседании.
Основная идея состоит в том, чтобы регулярно выполнять упражнения, способствующие возбуждению мышечных волокон с помощью нервных импульсов.
Фото: Pexels
Правильное питание играет немаловажную роль в поддержке НМС. Для обеспечения мышц энергией необходимо употреблять достаточное количество белка, углеводов и жиров в рационе.
К примеру, белок является важным строительным материалом для мышц, а углеводы предоставляют энергию для тренировок.
К примеру, белок является важным строительным материалом для мышц, а углеводы предоставляют энергию для тренировок.
Нейромышечная связь является ключом к достижению стройной фигуры и здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, правильное питание и постоянная активность помогают поддерживать эту связь в оптимальном состоянии.
Держа равновесие между нервной системой и мышцами, ты можешь достичь желаемых результатов и наслаждаться стройной фигурой и крепким здоровьем.
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