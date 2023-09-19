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Нейром’язовий зв’язок — ключ до стрункої фігури: що це таке та як працює

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 14:00
Нейром’язовий зв’язок: що це таке та як працює
Фото: Pexels

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Нейром’язовий зв’язок — ключ до стрункої фігури: що це таке та як працює
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