Нейром’язовий зв’язок — ключ до стрункої фігури: що це таке та як працює

Струнка фігура та здорове тіло часто сприймається як завдання, пов’язане суто з фізичними тренуваннями та правильним харчуванням. Проте, наукові дослідження останніх років наголошують на важливості нейром’язового зв’язку (НМЗ) у досягненні цієї мети.

Про те, що таке НМЗ та як він допомагає покращити нашу фігуру Вікнам розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Що таке нейром’язовий зв’язок

Нейром’язовий зв’язок — це взаємодія між нервовою та м’язовою системами нашого організму. Коли нервова система висилає сигнал до м’язів, останні скорочуються, виконуючи потрібну дію.

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Цей процес стає фундаментальним під час занять спортом або простого виконання вправ.

М’язи відіграють ключову роль у спалюванні калорій. Чим більше у нас зактивовано м’язів, тим більше енергії (калорій) ми споживаємо під час фізичної активності та навіть у спокійному стані.

Завдяки НМЗ ми можемо формувати свою фігуру

Заняття фізичними вправами, спрямованими на певні м’язові групи, можуть допомогти змінити об’єм та форму тіла. Наприклад, тренування кору може підтримати плаский живіт, а тренування ніг — допомогти створити стрункі ноги.

Коли ми робимо присідання, мозок відправляє сигнал до м’язів ніг, що спричиняє їхнє скорочення. Після цього спостерігається збільшення напруження м’язів, що допомагає підтримувати нашу позу в присіданні. Також нервова система має здатність підтримувати належну координацію рухів між м’язами ніг, що допомагає підтримувати стійкість у присіданні.

Розвитку НМЗ можна досягнути різними способами

Основна ідея полягає в тому, щоб регулярно виконувати вправи, які сприяють збудженню м’язових волокон за допомогою нервових імпульсів.

Силові тренування: вправи з додатковим навантаженням, як-от присідання зі штангою, можуть допомогти збільшити масу тіла і силу м’язів, а також поліпшити нейром’язовий зв’язок. Повторення вправ: залучення одних і тих самих м’язових волокон, зміцнює НЗМ, також дає змогу збільшити координацію м’язів та точність рухів. Практика спортивних вправ: футбол, баскетбол або волейбол, підвищує реакцію та точність рухів, що відбивається на результативності в спорті. Балансові вправи: виконання вправ на баланс, наприклад, стоячи на одній нозі, може допомогти підвищити стійкість та координацію. Вправи для покращення рухової активності: йога, танці або пілатес, розвивають нейром’язовий зв’язок та покращують координацію.

Правильне харчування грає важливу роль у підтримці НМЗ. Для забезпечення м’язів енергією необхідно вживати достатню кількість білка, вуглеводів та жирів у раціоні.

Наприклад, білок є важливим будівельним матеріалом для м’язів, а вуглеводи надають енергію для тренувань.

Нейром’язовий зв’язок є ключем до досягнення стрункої фігури та здорового способу життя. Регулярні фізичні вправи, правильне харчування та постійна активність допомагають підтримувати цей зв’язок в оптимальному стані.

Тримаючи рівновагу між нервовою системою та м’язами, ти можеш досягти бажаних результатів та насолоджуватися стрункою фігурою та міцним здоров’ям.

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