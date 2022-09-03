Отравление грибами: как его распознать и оказать первую помощь

Если в лесу ты сомневаешься, съедобен ли этот гриб — лучше не брать его в корзину. Ведь это может угрожать твоей или жизни близких. Держи советы, как оказать первую помощь при отравлении грибами.

Симптомы отравления грибами

Всеукраинский союз парамедиков отмечает, что к симптомам пищевого отравления грибами относятся:

Тошнота и рвота.

Боль в животе, диарея.

Слабость.

Головокружение, потеря сознания и головные боли.

Галлюцинации и судороги.

Температура, потливость.

Тремор, тахикардия, помутнение в глазах.

Кроме того, симптомы могут проявляться от 30 минут до нескольких суток после употребления грибов. Интоксикация лесными грибами зависит от вида, возраста и способа приготовления.

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Первая помощь при отравлении грибами

Если ты наблюдаешь у себя или родных что-нибудь из этих симптомов, нужно немедленно оказать первую помощь:

Сделай промывание желудка кипяченой водой. Больной должен пить много воды небольшими порциями. Вызови скорую помощь для дальнейшего лечения.

Как не отравиться грибами

Если ты не можешь отказаться от грибов, научись их правильно выбирать и готовить. Эти советы пригодятся тебе:

Покупай грибы в супермаркетах. На этикетке должна быть четко указана дата сбора, название и место выращивания.

Не покупай грибы на рынках или с рук.

Собирай только хорошо знакомые виды — слишком молодые или старые лучше тоже не брать.

Собирать грибы возле производств и на грязных местностях тоже не стоит, они впитывают в себя токсины.

Грибы правильно собирать после дождя, потому что в засушливую погоду токсины из них не выходят.

Собранные грибы необходимо трижды проварить в соленой воде.

Ни в коем случае не ешь сырые грибы.

Раньше мы рассказывали о списке ядовитых грибов Украины. Читай, чтобы не перепутать.

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