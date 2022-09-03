Отравление грибами: как его распознать и оказать первую помощь

Если в лесу ты сомневаешься, съедобен ли этот гриб — лучше не брать его в корзину. Ведь это может угрожать твоей или жизни близких. Держи советы, как оказать первую помощь при отравлении грибами.
Всеукраинский союз парамедиков отмечает, что к симптомам пищевого отравления грибами относятся:
Кроме того, симптомы могут проявляться от 30 минут до нескольких суток после употребления грибов. Интоксикация лесными грибами зависит от вида, возраста и способа приготовления.
Если ты наблюдаешь у себя или родных что-нибудь из этих симптомов, нужно немедленно оказать первую помощь:
Если ты не можешь отказаться от грибов, научись их правильно выбирать и готовить. Эти советы пригодятся тебе:
Раньше мы рассказывали о списке ядовитых грибов Украины. Читай, чтобы не перепутать.
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