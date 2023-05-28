Раздражение и постоянная усталость. Как помочь себе во время ПМС — действенные шаги

Резкие колебания настроения, нежелание что-либо делать, боль в теле, усталость… Этот список может быть длинным и отличаться у каждой из нас. Что делать, если ПМС сильно влияют на твое самочувствие? Чем можно его улучшить? Читай в материале, как помочь себе во время ПМС.
Перечнем действенных советов, как помочь себе во время ПМС (предменструального синдрома), поделилась платформа Бережи себе. Болевые или другие неприятные симптомы появляются чаще всего посередине менструального цикла, у каждой они длятся по-разному.
Среди наиболее распространенных признаков ПМС есть следующие:
Эти симптомы могут изменяться ежемесячно. Они связаны со скачками гормонов, это норма. Отслеживать свои симптомы можно в календаре для менструаций или в дневнике. Если тебя тревожат такие симптомы, поделись ими с гинекологом.
Важно: симптомы ПМС возникают четко во вторую половину цикла (чаще всего за 3–4 дня до менструации) и исчезают в течение первых 2–3 дней менструации, — говорит гинеколог Оксана Негрич.
Важно: симптомы ПМС возникают четко во вторую половину цикла (чаще всего за 3–4 дня до менструации) и исчезают в течение первых 2–3 дней менструации, — говорит гинеколог Оксана Негрич.
Фото: Pexels
Чтобы не страдать от резких симптомов каждый месяц, следует регулярно заниматься спортом. Он помогает организму быть в тонусе. На это влияет и здоровое питание. Кстати, раньше мы рассказывали, каким должно быть здоровое питание.
Количество сна также влияет на твое самочувствие во время цикла. Оптимальный сон должен составлять 7-8 часов. Преодолеть стресс и тревогу поможет медитация или йога. Держи полезные асаны для спины и гибкости.
Если болевые ощущения достаточно сильные, можно выпить лекарство на основе ибупрофена или парацетамола. Влияет на самочувствие кофеин и алкоголь. От них лучше отказаться, как и от курения.
Врач может назначить тебе дополнительное лечение, если предменструальный синдром является болезненным ежемесячно. К такому относятся: комбинированные гормональные контрацептивы, антидепрессанты, когнитивно-поведенческая терапия или агонисти гонадотропин-рилизинг гормонов или хирургическое вмешательство.
Но эти случаи индивидуальны, поэтому тебе следует обратиться к врачу, чтобы получить точные рекомендации.
Раньше мы рассказывали, почему во время критических дней хочется сладкого.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!