Раздражение и постоянная усталость. Как помочь себе во время ПМС — действенные шаги

Резкие колебания настроения, нежелание что-либо делать, боль в теле, усталость… Этот список может быть длинным и отличаться у каждой из нас. Что делать, если ПМС сильно влияют на твое самочувствие? Чем можно его улучшить? Читай в материале, как помочь себе во время ПМС.

Симптомы ПМС и когда они исчезают

Перечнем действенных советов, как помочь себе во время ПМС (предменструального синдрома), поделилась платформа Бережи себе. Болевые или другие неприятные симптомы появляются чаще всего посередине менструального цикла, у каждой они длятся по-разному.

Среди наиболее распространенных признаков ПМС есть следующие:

головная боль;

резкие колебания настроения;

раздраженность или тревожность;

усталость, проблемы со сном;

боли в животе, молочных железах;

изменение полового влечения, аппетита;

высыпания.

Эти симптомы могут изменяться ежемесячно. Они связаны со скачками гормонов, это норма. Отслеживать свои симптомы можно в календаре для менструаций или в дневнике. Если тебя тревожат такие симптомы, поделись ими с гинекологом.

Важно: симптомы ПМС возникают четко во вторую половину цикла (чаще всего за 3–4 дня до менструации) и исчезают в течение первых 2–3 дней менструации, — говорит гинеколог Оксана Негрич.

Как помочь себе во время ПМС — действенные советы

Чтобы не страдать от резких симптомов каждый месяц, следует регулярно заниматься спортом. Он помогает организму быть в тонусе. На это влияет и здоровое питание. Кстати, раньше мы рассказывали, каким должно быть здоровое питание.

Количество сна также влияет на твое самочувствие во время цикла. Оптимальный сон должен составлять 7-8 часов. Преодолеть стресс и тревогу поможет медитация или йога. Держи полезные асаны для спины и гибкости.

Если болевые ощущения достаточно сильные, можно выпить лекарство на основе ибупрофена или парацетамола. Влияет на самочувствие кофеин и алкоголь. От них лучше отказаться, как и от курения.

Врач может назначить тебе дополнительное лечение, если предменструальный синдром является болезненным ежемесячно. К такому относятся: комбинированные гормональные контрацептивы, антидепрессанты, когнитивно-поведенческая терапия или агонисти гонадотропин-рилизинг гормонов или хирургическое вмешательство.

Но эти случаи индивидуальны, поэтому тебе следует обратиться к врачу, чтобы получить точные рекомендации.

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