Роздратованість та постійна втома. Як допомогти собі під час ПМС — дієві кроки

Різкі коливання настрою, небажання щось робити, біль у тілі, втома… Цей список може бути довгим та відрізнятися в кожної з нас. Що робити, якщо ПМС сильно впливають на твоє самопочуття? Чим можна його покращити? Читай у матеріалі, як допомогти собі під час ПМС.

Симптоми ПМС та коли вони зникають

Переліком дієвих порад, як допомогти собі під час ПМС (передменструального синдрому), поділилася платформа Бережи себе. Больові або інші неприємні симптоми з’являються найчастіше в середині менструального циклу, в кожної вони тривають по-різному.

Серед найбільш поширених ознак ПМС є такі:

головний біль;

різкі коливання настрою;

роздратованість чи тривожність;

втома, проблеми зі сном;

біль у животі, молочних залозах;

зміна статевого потягу, апетиту;

висипання.

Ці симптоми можуть змінюватися щомісяця. Вони пов’язані зі стрибками гормонів, це є нормою. Відстежувати власні симптоми можна в календарі для менструацій або в щоденнику. Якщо тебе хвилюють такі симптоми, поділися ними з гінекологом.

Важливо: симптоми ПМС виникають чітко в другу половину циклу (найчастіше за 3–4 дні до менструації) та зникають упродовж перших 2–3 днів менструації, — каже гінекологиня Оксана Негрич.

Як допомогти собі під час ПМС — дієві поради

Щоб не страждати від різких симптомів щомісяця, слід регулярно займатися спортом. Він допомагає організму бути в тонусі. На це впливає і здорове харчування. До речі, раніше ми розповідали, яким має бути здорове харчування.

Кількість сну також впливає на твоє самопочуття під час циклу. Оптимальний сон має бути 7-8 годин. Подолати стрес та тривогу допоможе медитація чи йога. Тримай корисні асани для спини та гнучкості.

Якщо больові відчуття доволі сильні, можна випити ліки на основі ібупрофену чи парацетамолу. Впливає на самопочуття і кофеїн та алкоголь. Від них краще відмовитися, як і від куріння.

Лікар(-ка) може призначити тобі додаткове лікування, якщо передменструальний синдром є болючим щомісяця. До такого відносяться: комбіновані гормональні контрацептиви, антидепресанти, когнітивно-поведінкова терапія чи агоністи гонадотропін-рилізинг гормонів або хірургічне втручання.

Але ці випадки індивідуальні, тому тобі слід звернутися до лікаря, щоб отримати точні рекомендації.

Раніше ми розповідали, чому під час критичних днів хочеться солодкого.

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