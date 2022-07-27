Восемь простых привычек, чтобы улучшить твою жизнь в непростое время

Никогда не будет лишним следить за состоянием здоровья, а во время стрессовых ситуаций — тем более.

На платформе Бережи себе поделились чеклистом, разработанным вместе с консультанткой UNICEF по питанию Анастасией Голобородько. Восемь простых привычек помогут улучшить твою жизнь в условиях войны.

Восемь привычек, которые улучшат твою жизнь

Пей больше воды, если вода доступна

Вода нужна для жизни — это не новость. Обезвоживание оказывает негативное влияние на наш организм и работу мозга. В частности, усиливает чувство голода. Когда ты почувствуешь голод, выпей воды. Если через полчаса снова захочешь есть, тогда ешь. Это настоящий голод, а не эмоциональный или вызванный обезвоживанием.

Планируй рацион

Хорошо планировать рацион и его питательную ценность. Ты можешь заранее придумать полноценный завтрак (по возможности не сладкий, лучше с белками и жирами), обед и небольшой ужин.

Помни о принципах здорового питания

Употребляй меньше рафинированные масла, сосисок и копченых колбас. В то же время ешь локальные овощи и фрукты, субпродукты и птицу, цельнозерновые каши и много зелени. Бобовые, например, превосходная замена белковым продуктам.

Выбирай правильную пищу во время “психологического голода”

Многие хотят что-то есть, когда нервничают. Хрустящие продукты помогают нам успокоиться и переключают внимание на хрустящий звук. Так что можно в состоянии стресса есть морковь. Она имеет сладковатый вкус, богата клетчаткой и доступна почти где угодно.

Избегай дополнительного стресса

Украинцы во время войны находятся в условиях постоянного стресса, поэтому очень важно избегать дополнительного. А также гормон стресса кортизол высвобождает глюкозу в печени, ее уровень в крови повышается и, как следствие, возникает желание съесть что-нибудь нездоровое.

Спи при любой возможности

Здоровый сон и отдых очень важны для обновления нашего организма. Сейчас психика находится в режиме выживания — инстинкты обострены. Поэтому организм тоже восстановление ресурсов.

Если ты не можешь заснуть днем, откажись от использования гаджетов на несколько часов, ведь это тоже истощает нашу нервную систему.

Двигайся

Ты мог (могла) неоднократно слышать, что спорт помогает справиться со стрессом. Иногда заставить себя расслабиться невозможно. Чтобы расслабление произошло естественно, нужно напрячь мышцы: умеренная физическая активность может помочь. Попробуй напрячь конечности и мышцы от стоп ко лбу на 10 секунд и отпустить с выдохом.

Обрати внимание на тело

Всегда хорошо быть в балансе со своим телом. Занимайся медитациями или техниками дыхания. Например, может помочь самая простая техника — дыхание за квадратом.

Или попробуй поставить стопы на землю и почувствуй момент: какая земля по текстуре, температуре, как чувствуют себя твои ноги и т.д.

Также попробуй писать позитивные планы и мечты, слушать любимую музыку и танцевать под нее или займись хобби. Но помни, что важно делать это с вниманием к себе.

Джерело: Бережи себе

Джерело: Бережи себе

Многие психологи советуют медитировать, чтобы успокоиться и улучшить свою жизнь. Но как начать медитировать, если этого никогда не делал? Ранее мы рассказывали, как можно медитировать самостоятельно.

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