Вісім простих звичок, які покращать твоє життя у непростий час

Ніколи не завадить слідкувати за станом свого здоров’я, а під час стресових ситуацій — тим більше.

На платформі Бережи себе оприлюднили чекліст, розроблений разом із консультанткою UNICEF з харчування Анастасією Голобородько. Вісім простих звичок допоможуть покращити твоє життя в умовах війни.

Вісім звичок, які покращать твоє життя

Пий більше води, якщо вода доступна

Вода потрібна для життя — це не новина. Зневоднення негативно впливає на наш організм та роботу мозку. Зокрема, посилює відчуття голоду. Коли ти відчуєш голод, випий води. Якщо за півгодини знову захочеш їсти, тоді їж. Це справжній голод, а не емоційний чи викликаний зневодненням.

Плануй раціон

Добре планувати раціон та його поживну цінність. Ти можеш заздалегідь придумати повноцінний сніданок (за можливості, не солодкий, краще з білками та жирами), обід і невелику вечерю.

Пам’ятай про принципи здорового харчування

Вживай менше рафінованої олії, сосисок та копчених ковбас. Натомість споживай локальні овочі та фрукти, субпродукти та птицю, цільнозернові каші та багато зелені. Бобові, наприклад, чудова зміна білкових продуктів.

Обирай правильну їжу під час “психологічного голоду”

Багато людей хочуть щось їсти, коли нервують. Хрумкі продукти допомагають нам заспокоїтися й перемикають увагу на хрумкий звук. Тож можна у стані стресу їсти моркву. Вона має солодкуватий смак, багата на клітковину та доступна майже будь-де.

Уникай додаткового стресу

Українці під час війни перебувають в умовах постійного стресу, тож дуже важливо уникати додаткового. Гормон стресу кортизол вивільнює глюкозу в печінці, її рівень у крові підвищується, і, як наслідок, виникає бажання з’їсти щось нездорове.

Спи за будь-якої нагоди

Здоровий сон та відпочинок дуже важливі для відновлення нашого організму. Зараз психіка перебуває у режимі виживання — інстинкти загострені. Тому організм теж потребує відновлення ресурсів.

Якщо ти не можеш заснути вдень, відмовся від використання гаджетів на кілька годин, адже це теж виснажує нашу нервову систему.

Рухайся

Ти міг (могла) неодноразово чути, що спорт допомагає впоратися зі стресом. Інколи змусити себе розслабитися неможливо. Щоб розслаблення сталося природно, треба напружити м’язи: помірна фізична активність тут може допомогти. Спробуй напружити кінцівки й м’язи від стоп до лоба на 10 секунд та відпустити з видихом.

Зверни увагу на тіло

Завжди добре бути у балансі зі своїм тілом. Займайся медитаціями чи техніками дихання. Наприклад, може допомогти найпростіша техніка — дихання за квадратом.

Або ж спробуй поставити стопи на землю та відчуй момент: яка земля за текстурою, температурою, як почуваються твої ноги тощо.

Також спробуй писати позитивні плани та мрії, слухати улюблену музику і танцювати під неї або займися хобі. Але пам’ятай, що важливо це робити з увагою до себе.

Джерело: Бережи себе

Джерело: Бережи себе

Багато психологів радять медитувати, щоб заспокоїтися й покращити своє життя. Але як почати медитувати, якщо ніколи цього не робив(-ла)? Раніше ми розповідали, як можна медитувати самостійно.

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