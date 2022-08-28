Эксклюзивы

Почувствовал, что просто не могу петь на русском — Ярмак об украинизации хита Моя страна

Елена Яковлева, редактор сайта 28 августа 2022, 19:00

Больше видео
Курт Волкер - інтерв'ю
Дальнобойная артиллерия, боевые самолеты и экономическая поддержка: Курт Волкер о том, какой должна быть помощь Украине
0:04:32
Євген Клопотенко інтерв'ю
Псих, мерзавец и социопат? Какая книга покорила сердце Евгения Клопотенко
0:04:34
Катерина Кухар
Екатерина Кухар: об унижении, стертых до крови пальцах и отношениях с мужчиной
0:06:12
Ніколь Князева
Самый сильный ребёнок Украины: как Николь Князева установила более 100 мировых рекордов
Смотреть больше

Последние видео
0:06:21
Цены на бензин

Цена на бензин в Украине на конец 2022 года удивит многих — чего ждать водителям
0:05:55
Ярмак про перезапис пісні Моя страна українською мовою
Почувствовал, что просто не могу петь на русском — Ярмак об украинизации хита Моя страна
0:05:53
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне
0:03:38
Запорожская АЭС
Россияне пытают персонал ЗАЭС, чтобы они не рассказали МАГАТЭ, что действительно происходило на атомной станции
0:05:23
Як з вересня працюватимуть школи в Києві
95% киевских школ имеют надлежащие укрытия — как будет проходить обучение в учебных заведениях столицы
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 28 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 28 августа
0:02:47
Ситуація у Запорізькій області
Ситуация в Запорожской области критическая: люди остаются без конечностей, а стены в домах – как решето
Які країни найбільше допомагають Україні - рейтинг Forbes
Те, кто помогает не словом, а делом — Forbes обновил рейтинг стран-друзей Украины
0:03:15
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дороге огромная воронка, но харьковчане не сдаются — последствия российского обстрела центра города
Ситуація на фронті в Україні 27.08.2022 - що відбувається в Херсоні
Либо россияне уходят оттуда, либо гибнут — Олег Жданов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении
Больше видео
Цены на бензин
Читать дальше
Цена на бензин в Украине на конец 2022 года удивит многих — чего ждать водителям
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Читать дальше
Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь