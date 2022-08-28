Почувствовал, что просто не могу петь на русском — Ярмак об украинизации хита Моя страна

Украинские певцы, которые ранее исполняли хиты на русском, сейчас перезаписывают и адаптируют старые треки на украинский язык.

Рэп-исполнитель Ярмак, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона об украинизации своего хита Моя страна, а также о том, каким видит будущее Украины после победы.

— Почему вы решили перезаписать на украинском хит Моя страна?

— Потому что сейчас я нахожусь в составе Культурного десанта — это проект, который мы создали вместе с музыкантами Колей Серьгой, Сашей Чемеровым, Женей Галичем, Мишей Крупиным, Моисеем Бондаренко.

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Таким составом мы ездим на передовые позиции и стараемся поднимать боевой дух нашим ребятам. И это работает.

Я как человек, уже имеющий определенный боевой опыт, скажу, что от солдата Ярмака меньше пользы, чем от музыканта Ярмака.

Военное дело — это наука. И за полгода нельзя стать хорошим специалистом. Я стараюсь изо всех сил. Но когда я приезжаю к ребятам с музыкой, то им очень приятно.

На версии 2014 года песни Моя страна не упадет на колени, выросло огромное количество наших защитников. Я приезжаю, и почти в каждой бригаде 70% военных — это как раз те мальчишки, которым было тогда по 14-18 лет. Сегодня они настоящие герои.

— Когда вы совершили языковой переход?

— Когда мы начали ездить с выступлениями на передок, я почувствовал, что просто не могу больше петь на русском языке.

Я решил, что если эта песня должна остаться в истории, то она, прежде всего, должна остаться в культуре нашей нации на украинском языке.

— Что вам дает уверенность в том, что “моя страна не упадет на колени”?

— У меня ни на секунду уверенность в этом не исчезала. Это утвердительный факт. Куплеты очень болезненные. Я скажу честно, что не раз плакал, когда их писал.

Потому что когда я вспоминаю все то, что видел за время войны, и то, что чувствовал, от этого не просто наворачиваются слезы. От этого невероятная боль внутри. Но нужно было ее выплеснуть.

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— В конце клипа дедушка-ветеран с внуком смотрят на процветающую страну. А какой вы видите нашу страну после победы?

— Именно такой. Концовка клипа была придумана мной буквально за два дня до релиза этого видео. Я попросил друзей (так как сам уже был на Востоке) доснять ее. Видео монтировалось в последние минуты перед релизом песни.

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