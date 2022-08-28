Відчув, що просто не можу співати російською — Ярмак про українізацію хіта Моя країна

Українські співаки, які раніше виконували хіти російською, нині перезаписують та адаптують рідною мовою старі пісні.

Реп-виконавець Ярмак, який зараз служить у Збройних силах України, розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про українізацію свого хіта Моя страна, а також яким він бачить майбутнє України після перемоги.

— Чому ви вирішили перезаписати українською хіт Моя страна?

— Тому що зараз я знаходжусь у складі Культурного десанту — це проект, який ми створили разом з музикантами Колею Серьгою, Сашею Чемеровим, Женею Галичем, Мішею Крупіним, Мойсеєм Бондаренко.

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Таким складом ми їздимо на передові позиції й намагаємось підіймати бойовий дух нашим хлопцям. І це працює.

Як людина, яка вже має певний бойовий досвід, скажу, що від солдата Ярмака менше користі, ніж від музиканта Ярмака.

Військова справа — це наука. І за півроку не можна стати гарним спеціалістом. Я намагаюсь з усіх сил. Але коли я приїжджаю до хлопців з музикою, то їм дуже приємно.

На версії 2014 року пісні Моя страна не упадет на колени виросла величезна кількість наших захисників. Я приїжджаю і майже в кожній бригаді 70% військових нашої країни — це саме ті хлопчаки, яким було тоді по 14-18 років. Сьогодні вони справжні герої.

— Коли ви зробили мовний перехід?

— Коли ми почали їздити з виступами до хлопців на передок, я відчув, що просто не можу більше співати російською мовою.

Я вирішив, що якщо ця пісня має залишитись в історії, то вона має перш за все залишитись в культурі нашої нації українською мовою.

— Що вам дає впевненість у тому, що “моя країна не впаде на коліна”?

— У мене ні на секунду впевненість у цьому не зникала. Це ствердний факт. Куплети дуже болісні. Я скажу щиро, що навіть не один раз плакав, коли їх писав.

Тому що коли я згадую все те, що бачив за час війни, і те, що відчув, то від цього не просто навертаються сльози. Від цього неймовірний біль всередині. Але потрібно було його виплеснути.

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— У кінці кліпу дідусь-ветеран з онуком дивляться на квітучу країну. А якою ви бачите нашу країну після перемоги?

— Саме такою. Кінцівка кліпу була придумана мною буквально за два дні до релізу цього відео. Я попросив друзів (оскільки сам уже був на Сході) дозняти її. Відео монтували в останні хвилини перед виходом пісні.

Слово та музика — теж свого роду зброя. Читай, що розповів співак Іван NAVI про популяризацію українських пісень.

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