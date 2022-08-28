Відчув, що просто не можу співати російською — Ярмак про українізацію хіта Моя країна

Українські співаки, які раніше виконували хіти російською, нині перезаписують та адаптують рідною мовою старі пісні.
Реп-виконавець Ярмак, який зараз служить у Збройних силах України, розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про українізацію свого хіта Моя страна, а також яким він бачить майбутнє України після перемоги.
— Тому що зараз я знаходжусь у складі Культурного десанту — це проект, який ми створили разом з музикантами Колею Серьгою, Сашею Чемеровим, Женею Галичем, Мішею Крупіним, Мойсеєм Бондаренко.
Таким складом ми їздимо на передові позиції й намагаємось підіймати бойовий дух нашим хлопцям. І це працює.
Як людина, яка вже має певний бойовий досвід, скажу, що від солдата Ярмака менше користі, ніж від музиканта Ярмака.
Як людина, яка вже має певний бойовий досвід, скажу, що від солдата Ярмака менше користі, ніж від музиканта Ярмака.
Військова справа — це наука. І за півроку не можна стати гарним спеціалістом. Я намагаюсь з усіх сил. Але коли я приїжджаю до хлопців з музикою, то їм дуже приємно.
На версії 2014 року пісні Моя страна не упадет на колени виросла величезна кількість наших захисників. Я приїжджаю і майже в кожній бригаді 70% військових нашої країни — це саме ті хлопчаки, яким було тоді по 14-18 років. Сьогодні вони справжні герої.
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Допис, поширений YARMAK (@yarmak_music)
— Коли ми почали їздити з виступами до хлопців на передок, я відчув, що просто не можу більше співати російською мовою.
Я вирішив, що якщо ця пісня має залишитись в історії, то вона має перш за все залишитись в культурі нашої нації українською мовою.
— У мене ні на секунду впевненість у цьому не зникала. Це ствердний факт. Куплети дуже болісні. Я скажу щиро, що навіть не один раз плакав, коли їх писав.
Тому що коли я згадую все те, що бачив за час війни, і те, що відчув, то від цього не просто навертаються сльози. Від цього неймовірний біль всередині. Але потрібно було його виплеснути.
— Саме такою. Кінцівка кліпу була придумана мною буквально за два дні до релізу цього відео. Я попросив друзів (оскільки сам уже був на Сході) дозняти її. Відео монтували в останні хвилини перед виходом пісні.
Слово та музика — теж свого роду зброя. Читай, що розповів співак Іван NAVI про популяризацію українських пісень.
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