Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова

Война прервала сотни планов каждого украинца: от рабочих дел до поездок на отдых. Одним из самых трудных аспектов жизни человека является также и обустройство собственного благополучия — покупка автомобиля или квартиры. Но что делать, если машина или квартира, купленная в кредит, уничтожена в результате боевых действий?

В парламенте лежат диаметрально противоположные законопроекты: от предлагающих все платить после войны до таких, которые предлагают не платить ничего. Ответ на этот вопрос предоставит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Позиция банковского сектора: утрачено имущество в кредит

Несмотря на все проблемы, следует понимать одно: никто не оставит людей наедине с их горем. Государство всяко помогает гражданам и пытается делать это и в перспективе: в приложении Дія зарегистрировано уже более 170 тысяч заявлений по поводу разрушенного или поврежденного имущества, потери за которые не будет нести один человек. Это подчеркивает и Елена Коробкова.

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— Что делать людям с кредитами на имущество, которое они потеряли?

— Банки выдают кредиты за счет привлеченных депозитов. Итак, невозврат кредитов вообще разрушает баланс и логику межбанковской системы. Если банкам не вернут кредиты, назревает вопрос: а как тогда банки вернут депозиты?

Такая же ситуация и с ипотеками: если перевести все расходы возмещение на банки, то разрушится вся банковская система, упустится возможность выдавать кредиты и ипотеки на удобных условиях на многие годы.

— Так какой выход из ситуации: реструктуризация, компенсация государством?

— Сейчас нарабатывается алгоритм, по которому можно будет компенсировать людям имущественные потери, в то же время не нанося большие убытки банкам и не создавая бремени для госбюджета.

Мы предлагаем привлечь механизм государственных облигаций, то есть государство возмещает владельцу 100% стоимости жилья, которое было упущено в результате военной агрессии России. Сроки и структуру мы будем обсуждать с властью следующим этапом.

По словам Елены Коробковой, этим вопросом занимается Ощадбанк.

— Если имущество было взято под залог, то облигациями можно будет закрыть этот кредит.

Важно отметить: владелец государственных облигаций не имеет права продать их до погашения кредита. Однако имеет право подарить, передать по наследству, передать банку под залог.

Что делать сейчас?

Елена Коробкова объясняет: если было потеряно имущество в кредит, пострадавший человек должен как можно скорее обратиться в банк. В таком случае банк перестанет начислять штрафные пени за неуплату кредита до момента построения механизма.

Также можно оформить соответствующую заявку в приложении Дія. Известно, что сейчас будет достаточно звонка в банк и соответствующее заявление, без дополнительных документов.

Алгоритм для тех, чье имущество не уничтожено, но они не имеют доступа к нему:

Следует позвонить в банк и предупредить о ситуации (имущество осталось на оккупированной территории).

За время войны выплаты по кредитам значительно упали. Только в мае начала налаживаться коммуникация — в большинстве своем благодаря компаниям, которые хотят изменить локацию и просят помощи банков.

А как получить любую другую помощь во время войны — выплаты на ребенка или ВПЛ читай в нашем материале. Там мы собрали все полезные ссылки для тебя.