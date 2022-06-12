Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова

Война прервала сотни планов каждого украинца: от рабочих дел до поездок на отдых. Одним из самых трудных аспектов жизни человека является также и обустройство собственного благополучия — покупка автомобиля или квартиры. Но что делать, если машина или квартира, купленная в кредит, уничтожена в результате боевых действий?
В парламенте лежат диаметрально противоположные законопроекты: от предлагающих все платить после войны до таких, которые предлагают не платить ничего. Ответ на этот вопрос предоставит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Несмотря на все проблемы, следует понимать одно: никто не оставит людей наедине с их горем. Государство всяко помогает гражданам и пытается делать это и в перспективе: в приложении Дія зарегистрировано уже более 170 тысяч заявлений по поводу разрушенного или поврежденного имущества, потери за которые не будет нести один человек. Это подчеркивает и Елена Коробкова.
— Банки выдают кредиты за счет привлеченных депозитов. Итак, невозврат кредитов вообще разрушает баланс и логику межбанковской системы. Если банкам не вернут кредиты, назревает вопрос: а как тогда банки вернут депозиты?
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Такая же ситуация и с ипотеками: если перевести все расходы возмещение на банки, то разрушится вся банковская система, упустится возможность выдавать кредиты и ипотеки на удобных условиях на многие годы.
— Сейчас нарабатывается алгоритм, по которому можно будет компенсировать людям имущественные потери, в то же время не нанося большие убытки банкам и не создавая бремени для госбюджета.
Мы предлагаем привлечь механизм государственных облигаций, то есть государство возмещает владельцу 100% стоимости жилья, которое было упущено в результате военной агрессии России. Сроки и структуру мы будем обсуждать с властью следующим этапом.
Мы предлагаем привлечь механизм государственных облигаций, то есть государство возмещает владельцу 100% стоимости жилья, которое было упущено в результате военной агрессии России. Сроки и структуру мы будем обсуждать с властью следующим этапом.
По словам Елены Коробковой, этим вопросом занимается Ощадбанк.
— Если имущество было взято под залог, то облигациями можно будет закрыть этот кредит.
Важно отметить: владелец государственных облигаций не имеет права продать их до погашения кредита. Однако имеет право подарить, передать по наследству, передать банку под залог.
Важно отметить: владелец государственных облигаций не имеет права продать их до погашения кредита. Однако имеет право подарить, передать по наследству, передать банку под залог.
Елена Коробкова объясняет: если было потеряно имущество в кредит, пострадавший человек должен как можно скорее обратиться в банк. В таком случае банк перестанет начислять штрафные пени за неуплату кредита до момента построения механизма.
Также можно оформить соответствующую заявку в приложении Дія. Известно, что сейчас будет достаточно звонка в банк и соответствующее заявление, без дополнительных документов.
За время войны выплаты по кредитам значительно упали. Только в мае начала налаживаться коммуникация — в большинстве своем благодаря компаниям, которые хотят изменить локацию и просят помощи банков.
А как получить любую другую помощь во время войны — выплаты на ребенка или ВПЛ читай в нашем материале. Там мы собрали все полезные ссылки для тебя.