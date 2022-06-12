Що робити, якщо майно, взяте у кредит — знищене? Розповідає голова ради НАБУ Олена Коробкова

Війна перервала сотні планів кожного українця: від робочих справ до відпочинкових поїздок. Одним із найважчих аспектів життя людини є також і облаштування власного добробуту — покупка авто чи квартири. Та що робити, якщо машина чи квартира, яку було куплено в кредит, знищена внаслідок бойових дій?

У парламенті лежать діаметрально протилежні законопроекти: від таких, що пропонують все платити після війни до таких, які пропонують не платити нічого. Тож, відповідь на це запитання надасть голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Позиція банківського сектору: втрачено майно в кредит

Попри всі негаразди, варто розуміти одне: ніхто не полишить людей на одинці з їхніми проблемами. Держава всяко допомагає громадянам і намагається робити це і в перспективі: у додатку Дія зареєстровано вже понад 170 тисяч заяв щодо зруйнованого або пошкодженого майна, втрати за які не нестиме одна людина. На цьому наголошує й Олена Коробкова.

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— Що робити людям із кредитами на майно, яке вони вже втратили?

— Банки видають кредити за кошт залучених депозитів. Тож неповернення кредитів взагалі руйнує баланс і логіку міжбанківської системи. Якщо банкам не повернуть кредити, назріває питання: а як тоді банки повернуть депозити?

Така ж ситуація і з іпотеками: якщо перекласти всі витрати відшкодування на банки, то зруйнується вся банківська система, втратиться можливість видавати кредити та іпотеки на зручних умовах на багато років.

— То який вихід із ситуації: реструктуризація, компенсація державою?

— Зараз напрацьовується алгоритм, за яким можна буде компенсувати людям майнові втрати, водночас не завдаючи великих збитків банкам та не створюючи тягаря для держбюджету.

Ми пропонуємо залучити механізм державних облігацій, тобто держава відшкодовує власнику 100% вартості житла, яке було втрачено внаслідок військової агресії Росії. Строки та структуру ми будемо обговорювати з владою наступним етапом.

За словами Олени Коробкової, цим питанням опікується Ощадбанк.

— Якщо ж майно було взято під заставу, то саме облігаціями можна буде закрити цей кредит.

Важливо відзначити: власник державних облігацій не має права їх продати до погашення кредиту. Однак має право подарувати, передати в спадок, передати банку під заставу.

Що робити зараз?

Олена Коробкова пояснює: якщо було втрачено майно в кредит, постраждала людина має якнайшвидше звернутися до банку. У такому випадку банк перестане нараховувати штрафні пені за несплату кредиту до моменту вибудування механізму.

Також можна оформити відповідну заявку у додатку Дія. Відомо, що зараз буде достатньо лише дзвінка до банку та відповідної заяви, без додаткових документів.

Алгоритм для тих, чиє майно не знищене, але вони не мають доступу до нього:

Варто зателефонувати до банку і попередити про ситуацію (майно залишилося на окупованій території).

За час війни виплати по кредитах значно впали. Лише у травні почала налагоджуватися комунікація — здебільшого завдяки компаніям, які хочуть змінити локацію та просять допомогу банків.

А як отримати будь-яку іншу допомогу під час війни — виплати на дитину чи ВПО читай у нашому матеріалі. Там ми зібрали усі корисні посилання для тебе.