Отдых детей наших воинов — вклад в общую победу. В Хмельницкой области работают летние лагеря

В Хмельницкой области создали социальный проект Поділля мрій для детей украинских военных.

В двух лагерях к концу лета планируют оздоровить почти 1,5 тысячи детей. Оба заведения, кроме качественных условий для проживания, отдыха и развлечений, также оборудованы укрытиями.

Первые полторы сотни мальчиков и девочек уже поселились в лагере. За десять дней их планируют хоть немного отвлечь от суровых реалий и напомнить им простые радости детства.

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У детей есть отдельные просторные номера, горячая вода, пятиразовое питание и забота воспитателей. В лагерях много развлечений и игр, есть спортплощадки, а также интересная экскурсионная программа.

Дети пересидели уже два года в коронавирусном карантине. Сейчас началась война — это психологически тяжело. Поэтому детям не хватало общения, — говорит врач Валентина Гладий.

Благотворительный фонд Ми поруч, при поддержке которого реализуется проект, уверен, что такой летний отдых для детей наших защитников и защитниц — вклад в общую победу.

У малышей должно быть детство: яркое, счастливое, мирное и веселое. Смотри, как работает парк развлечений во Львовской области для детей-переселенцев.

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