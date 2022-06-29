Украина
Эксклюзив

Парк развлечений как воспоминание о счастливом детстве — благотворители устроили праздник для детей-переселенцев

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 29 июня 2022, 22:00
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців

Больше видео
0:01:13
Демидов мост
В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы
0:00:50
Эвакуация из Азовстали
Это случилось! Почти 100 защитников Азовстали вернулись домой
0:00:19
Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі
Цель — чтобы у оккупантов под ногами “горела” земля: Иван Федоров о партизанском движении в Мелитополе и похищении людей
0:05:55
Чи буде напад з Білорусі Вадим Денисенко про виляння Лукашенка
Первая тысяча белорусских трупов “сметет” Лукашенко с должности — будет ли нападение с Беларуси?
Смотреть больше

Последние видео
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців

Парк развлечений как воспоминание о счастливом детстве — благотворители устроили праздник для детей-переселенцев
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Всё для победы! В Луцке мастерская бесплатно ремонтирует автомобили на фронт
0:01:13
Демидов мост
В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022
Россия — самая большая угроза НАТО! Новый пакет помощи Украине и результаты саммита Альянса
0:00:50
Эвакуация из Азовстали
Это случилось! Почти 100 защитников Азовстали вернулись домой
0:00:19
Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі
Цель — чтобы у оккупантов под ногами “горела” земля: Иван Федоров о партизанском движении в Мелитополе и похищении людей
0:05:55
Чи буде напад з Білорусі Вадим Денисенко про виляння Лукашенка
Первая тысяча белорусских трупов “сметет” Лукашенко с должности — будет ли нападение с Беларуси?
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:02:39
Вибухи у Дніпрі — ситуація на Дніпропетровщині 29 червня
Не жалеют ни людей, ни инфраструктуру! Россияне нанесли удары по Днепропетровской области
0:06:20
Коли чекати на занепад російської економіки
Санкционное давление на Россию продолжается: когда ждать экономический упадок страны-агрессора
Больше видео
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Читать дальше
Всё для победы! В Луцке мастерская бесплатно ремонтирует автомобили на фронт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь