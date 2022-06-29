Парк развлечений как воспоминание о счастливом детстве — благотворители устроили праздник для детей-переселенцев

У малышей должно быть детство: яркое, счастливое, мирное и веселое. С этой идеей студенты львовской HR-школы провели акцию Подари ребенку улыбку для 30 сирот из Донбасса.

Эти дети пережили ужасы войны, но смогли выехать во львовский приют, где находятся и сейчас.

Напоминание о счастливой жизни

Дети должны иметь веселые будни, они должны развлекаться, а не видеть все, что происходит, слышать воздушные тревоги и видеть, как рушится их дом.

Поэтому мы решили сделать для них праздник, посвятить его Дню Конституции и свозить их в парк развлечений, — рассказывает одна из организаторов акции Линда Шаеганрат.

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Для детей в парке море развлечений. Малыши охотно прыгают на батутах, спускаются с горок и посещают парк динозавров.

Психолог приюта для детей Татьяна Овчарук говорит, что в военное время очень важно, чтобы дети максимально абстрагировались от происходящего и имели возможность жить дальше.

Парк развлечений — это очень много положительных эмоций для детей, и это как оазис. Здесь ощущение, будто мы живем в те времена, когда все было хорошо, — говорит Татьяна.

Дети были перемещены из Луганской и Донецкой областей в первые дни войны. К счастью, они минимально могли увидеть происходящее сейчас на Востоке.

Но с 2014 года дети хорошо усвоили, что такое страх. Психолог рассказывает, что сейчас они якобы безразлично высказываются о войне и делают вид, что это нормально. На самом же деле пережитый стресс накладывает отпечаток на каждого.

Некоторые дети даже в безвыходном положении находятся, потому что не видят перед собой какого-нибудь будущего — им кажется, что так будет всегда, — делится Татьяна.

Как прожить травматический опыт

Специалист рассказала, что стоит не только отвлекать детей от тяжелых эмоций, но и помогать им прожить этот опыт.

Главная цель работы с такими детьми — возможность прожить эмоции и произошедшее. Потому что это забыть или изменить невозможно.

Но важно это прожить, пропустить через себя, принять ситуацию и идти дальше. Важны также эмоциональная разгрузка и работа с тревожностью, потому что очень высокий уровень тревоги практически у всех детей, даже тех, которые из Львовской области, — отмечает Татьяна.

Однако с начала полномасштабной войны уровень напряжения у детей все же уменьшился. Ведь первый месяц дети думали, что и на Западе Украины будет война, а значит, нужно будет ехать куда-то дальше.

Они боялись привыкать к жизни здесь. Но психолог делится, что спустя три месяца дети стали другими. Они уже не сидят каждый себе в новостях, а им хочется что-то создавать. То есть подростки понемногу включаются в жизнь.

Им не хватает позитива и развлечений. Поэтому поход в детский парк стал отличным событием в их жизни.

Дети — наше будущее

Финансово акцию поддержали благотворительные организаторы и сам парк, согласившийся принимать детей.

Глава Благотворительного фонда Україна для тебе Ярина Федьков сразу поддержала идею акции.

Украинскую нацию действительно уничтожают, а дети — наше будущее. Мы хотим вкладывать в детей, чтобы они росли в любви, понимании украинских ценностей. Чтобы, несмотря ни на что, они знали, что это их родина, их здесь любят и о них заботятся, — говорит Ярина.

Из-за войны в Украине за границу выехали многие родители с детьми. Малыши могут быть растерянными, расстроенными и не понимать, почему пришлось покинуть родной дом. Читай, как поддержать скучающего по дому ребенка.

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