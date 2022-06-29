Парк розваг як згадка про щасливе дитинство — благодійники влаштували свято для дітей-переселенців

У малюків має бути дитинство: яскраве, щасливе, мирне та веселе. З цією ідеєю студенти львівської HR-школи провели акцію Подаруй дитині усмішку для 30 сиріт із Донбасу.

Ці діти пережили жахи війни, але змогли виїхати до львівського притулку, де перебувають і зараз.

Згадка про щасливе життя

Діти повинні мати веселі будні, вони мають розважатись, а не бачити все, що зараз відбувається, чути повітряні тривоги й бачити, як руйнується їхній будинок.

Тому ми вирішили зробити для них свято, присвятити його Дню Конституції та звозити їх у парк розваг, — розповідає одна з організаторів акції Лінда Шаєганрат.

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Для дітей в парку море розваг. Малеча охоче стрибає на батуті, спускається з гірок та відвідує парк динозаврів.

Психологиня притулку для дітей Тетяна Овчарук каже, що у воєнний час дуже важливо, щоб діти максимально абстрагувалися від ситуації, яка відбувається, і мали змогу жити далі.

Парк розваг — це дуже багато позитивних емоцій для дітей, і це ніби оазис. Тут відчуття, наче ми живемо в ті часи, коли ще все було добре, — каже Тетяна.

Ці діти були переміщені з Луганської та Донецької областей в перші дні війни. На щастя, вони мінімально могли побачити те, що відбувається зараз на Сході.

Але з 2014 року діти добре засвоїли, що таке страх. Психологиня розповідає, що зараз вони нібито байдуже висловлюються про війну і вдають, що це нормально. Насправді ж пережитий стрес накладає відбиток на кожного.

Деякі діти навіть в безвихідному становищі, тому що не бачать перед собою якогось майбутнього — їм здається, що отак буде завжди, — ділиться Тетяна.

Як прожити травматичний досвід

Фахівчиня розповіла, що варто не лише відволікати дітей від важких емоцій, а й допомагати їм прожити цей досвід.

Головна мета роботи з такими дітьми — це можливість прожити емоції й те, що відбулося. Тому що це забути чи змінити неможливо.

Але важливо це прожити, пропустити через себе, прийняти ситуацію і йти далі. Важливі також емоційне розвантаження і робота з тривожністю, тому що дуже високий рівень тривоги практично у всіх дітей, навіть тих, які зі Львівської області, — зазначає Тетяна.

Однак з початку повномасштабної війни рівень напруження у дітлахів усе-таки зменшився. Адже перший місяць діти думали, що й на Заході України буде війна, а отже, потрібно буде їхати кудись далі.

Вони боялися звикати до життя тут. Але психологиня ділиться, що за три місяці діти стали іншими. Вони вже не сидять кожен собі окремо в новинах, а їм хочеться щось створювати. Тобто підлітки потроху включаються в життя.

Їм не вистачає позитиву та розваг. Тому похід у дитячий парк став чудовою подією в їхньому житті.

Діти — наше майбутнє

Фінансово акцію підтримали благодійні організатори та сам парк, який погодився приймати дітлахів.

Голова Благодійного фонду Україна для тебе Ярина Федьків відразу підтримала ідею акції.

Українську націю насправді нищать, а діти — наше майбутнє. Ми хочемо вкладати в дітей, щоб вони зростали в любові, в розумінні українських цінностей. Щоб, незважаючи ні на що, вони знали, що це їхня Батьківщина, їх тут люблять і про них піклуються, — каже Ярина.

Через війну в Україні за кордон виїхали багато батьків з дітьми. Малеча може бути розгубленою, засмученою та не розуміти, чому довелося покинути рідний дім. Читай, як підтримати дитину, яка сумує за домом.

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