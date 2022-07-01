Lifestyle

Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 01 Липня 2022, 17:00

Більше відео
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту
PayPal скасував комісію для українців до кінця вересня 2022
Переказуй гроші без комісії! PayPal продовжила термін пільгових послуг для українців
В україні обмеження на АЗС можуть зникнути в липні
Обмеження палива на АЗС скасовують — дізнайся подробиці
Дивитись більше

Останні відео
Борщ

Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
Дмитро Лубінець
Верховна Рада призначила нового омбудсмена з прав людини — що це означає та хто такий омбудсмен
0:03:38
Зруйнований спорткомплекс політехніки в Харкові
Розбирають завали та шукають кошти на відбудову — що тепер зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ
Олег Жданов про те, чому Росія б'є по житлових будинках України
Помста Росії за військові та політичні поразки — Олег Жданов про ракетні удари по житлових комплексах
0:02:59
Суд над росіянами
І така доля кожного з них: окупант на лаві підсудних! У Чернігові судять російського військового
0:02:52
Як живуть пифронтові села
Живуть одним днем та готуються до жнив — що розповідають безстрашні українці з прифронтових сіл
Сергіївка фото
Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці
0:01:19
Борис Джонсон про допомогу Україні 29.06.2022
Прес-конференція Бориса Джонсона: яка зброя може змінити хід війни в Україні найближчими місяцями
Більше відео
Борщ
Читати далі
Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
Нульове розмитнення
Читати далі
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь