Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори

У Хмельницькій області започаткували соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових.
У двох таборах до кінця літа планують оздоровити майже 1,5 тисячі дітей. Обидва заклади, крім якісних умов для проживання, відпочинку і розваг, також обладнані укриттями.
Перші півтори сотні хлопчиків і дівчаток уже оселились у таборі. За десять днів їх планують хоч трошки відволікти від суворих реалій та нагадати їм прості радощі дитинства.
Дітки мають окремі просторі номери, гарячу воду, п’ятиразове харчування та турботу вихователів. У таборах багато розваг та ігор, є спортмайданчики, а також цікава екскурсійна програма.
Діти пересиділи вже два роки в коронавірусному карантині. Зараз почалась війна — це психологічно важко. Тому дітям не вистачало спілкування, — каже лікарка Валентина Гладій.
Діти пересиділи вже два роки в коронавірусному карантині. Зараз почалась війна — це психологічно важко. Тому дітям не вистачало спілкування, — каже лікарка Валентина Гладій.
Благодійний фонд Ми поруч, за підтримки якого реалізується проект, впевнений, що такий літній відпочинок для дітей наших захисників та захисниць — внесок у спільну перемогу.
У малюків має бути дитинство: яскраве, щасливе, мирне та веселе. Дивись, як працює парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців.
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