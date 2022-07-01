Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори

У Хмельницькій області започаткували соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових.

У двох таборах до кінця літа планують оздоровити майже 1,5 тисячі дітей. Обидва заклади, крім якісних умов для проживання, відпочинку і розваг, також обладнані укриттями.

Перші півтори сотні хлопчиків і дівчаток уже оселились у таборі. За десять днів їх планують хоч трошки відволікти від суворих реалій та нагадати їм прості радощі дитинства.

Зараз також дивляться

Дітки мають окремі просторі номери, гарячу воду, п’ятиразове харчування та турботу вихователів. У таборах багато розваг та ігор, є спортмайданчики, а також цікава екскурсійна програма.

Діти пересиділи вже два роки в коронавірусному карантині. Зараз почалась війна — це психологічно важко. Тому дітям не вистачало спілкування, — каже лікарка Валентина Гладій.

Благодійний фонд Ми поруч, за підтримки якого реалізується проект, впевнений, що такий літній відпочинок для дітей наших захисників та захисниць — внесок у спільну перемогу.

Читати на тему Попри біль дарують щастя діткам: у Вінниці переселенці відкрили перший сухий басейн в Україні Переселенці з Києва запустили у Вінниці перший в Україні сухий басейн.

У малюків має бути дитинство: яскраве, щасливе, мирне та веселе. Дивись, як працює парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!