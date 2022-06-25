Попри біль дарують щастя діткам: у Вінниці переселенці відкрили перший сухий басейн в Україні

Переселенці не лише тікають від ракет та обстрілів, а й відкривають під час війни власну справу.

У Вінниці запустили перший в Україні сухий басейн. На відкриття справи знадобилось кілька місяців.

Шукали й відповідне приміщення, щоб можна було зробити великий басейн глибиною щонайменше метр, і який би вміщав до 10 людей. А головне начиння – кульки.

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До них були найбільші вимоги. М’які, але щоб не гнулись і витримували велику вагу.

Щось не звичне. Наче стрибаєш, як у воду, але відчуття не як у воді й ти не задихаєшся. Це дуже прикольно, — зазначив юний відвідувач басейну.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію Микити Леуцького — ресторатора з Маріуполя.