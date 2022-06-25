Вопреки боли, дарят счастье деткам: в Виннице переселенцы открыли первый сухой бассейн в Украине

Переселенцы не только убегают от ракет и обстрелов, но и открывают во время войны собственное дело.

В Виннице запустили первый в Украине сухой бассейн На открытие ушло несколько месяцев.

Искали и подходящее помещение, чтобы можно было сделать большой бассейн глубиной по меньшей мере метр, и вмещавший до 10 человек. А главный инвентарь – шарики.

Сейчас также смотрят

К ним были самые большие требования. Мягкие, но чтобы не гнулись и выдерживали большой вес.

Что-то непривычное. Как прыгаешь, как в воду, но ощущение не как в воде и ты не задыхаешься. Это очень прикольно — отметил юный посетитель бассейна.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории Никиты Леуцкого – ресторатора из Мариуполя.