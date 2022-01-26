Преследования и угрозы убить: как неадекватный фанат следил за Златой Огневич три года

Киевская полиция задержала преследователя Златы Огневич.
Неадекватный фанат более трех лет следил за певицей и угрожал ее убить.
Недавно агрессивный мужчина догнал артистку на собственном автомобиле, когда она ехала в такси, и снова угрожал ей.
По словам Огневич, он давно преследует ее и семью.
По словам Огневич, он давно преследует ее и семью.
Сестра Златы рассказала, что 2 года назад мужчина притворился таксистом, отвез ее в промзону и требовал встречи со Златой и родителями.
Тогда обращения в полицию не принесли результатов. На этот раз после огласки неадекватного фаната был задержан.
Подробности преследования преследователя Златы Огневич — в Викнах.