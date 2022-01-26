Преследования и угрозы убить: как неадекватный фанат следил за Златой Огневич три года

Киевская полиция задержала преследователя Златы Огневич.

Неадекватный фанат более трех лет следил за певицей и угрожал ее убить.

Недавно агрессивный мужчина догнал артистку на собственном автомобиле, когда она ехала в такси, и снова угрожал ей.

По словам Огневич, он давно преследует ее и семью.

Сестра Златы рассказала, что 2 года назад мужчина притворился таксистом, отвез ее в промзону и требовал встречи со Златой и родителями.

Тогда обращения в полицию не принесли результатов. На этот раз после огласки неадекватного фаната был задержан.

Подробности преследования преследователя Златы Огневич — в Викнах.