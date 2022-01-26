Переслідування та погрози вбити: як неадекватний фанат стежив за Златою Огнєвіч три роки

Київська поліція затримала переслідувача Злати Огнєвіч.

Неадекватний фанат понад три роки стежив за співачкою та погрожував її вбити.

Нещодавно агресивний чоловік наздогнав артистку на власному автомобілі, коли вона їхала в таксі, і знову погрожував їй.

За словами Огнєвіч, він давно переслідує її та родину.

Сестра Злати розповіла, що 2 роки тому чоловік прикинувся таксистом, завіз її до промзони та вимагав зустрічі зі Златою та батьками.

Тоді звернення до поліції не дали результатів. Цього разу після розголосу неадекватного фаната затримали.

Подробиці переслідування переслідувача Злати Огнєвіч — у Вікнах.