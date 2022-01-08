Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей

Посигналить в полицейской машине и даже оседлать служебного коня. В центре Киева на Рождество полиция устроила праздник для детей.

Копы катали малышей в патрульных машинах с включенными сиренами. Давали посидеть за рулем, нажать все кнопки и поговорить в громкоговоритель. Но не развлечениями единственными. Самые смелые на себе проверили, как ремень безопасности может спасти во время ДТП.

Такое празднование нацполиция устраивает уже 4 года. Не только в столице, но и в областных центрах и многих крупных городах.