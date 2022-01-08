Lifestyle

Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей

Татьяна Высоцкая, ведущая программы Викна-новости 08 января 2022, 10:00

Больше видео
0:03:09
еда
Новогодний марафон еды: как не стать жертвой переедания на Рождество
0:03:03
кутя
Как приготовить кутью: рецепты, которые понравятся каждому
0:02:43
Санки
Мужчина погиб после катания на санках с дочерью — трагедия в Днепре
0:02:52
Тигры
Символ 2022 года любит вкусняшки? Как Киевский зоопарк задабривает тигров презентами
Смотреть больше

Последние видео
0:01:22
полиция

Рождество с патрульными: как в Киеве полиция устроила праздник для детей
0:03:46
Токаєв
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане
0:20:47
2200
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (22:00)
0:00:32
Зеленский
Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством Христовым
0:04:30
работа
Пол, этнос, возраст или религия. За дискриминацию в вакансиях в Украине теперь будут штрафовать
0:01:29
20 лет искали
История появления женщины, которую 20 лет считали без вести пропавшей
0:20:00
1730
Вікна-новини. Выпуск от 07.01.2022 (17:30)
0:02:40
село
На Закарпатье пришло страшное наводнение. Смыло 14 летнего подростка, продолжаются поиски
0:03:09
еда
Новогодний марафон еды: как не стать жертвой переедания на Рождество
0:01:19
Привітання Зеленського з Різдвом 2022
Поздравление президента Украины с Рождеством
Больше видео
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане
Читать дальше
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане