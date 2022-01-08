Різдво з патрульними: як у Києві поліція влаштувала свято для дітей

Посигналити в поліцейській машині та навіть осідлати службового коня. У центрі Києва на Різдво поліція влаштувала свято для дітей.

Копи катали малечу в патрульних машинах із увімкненими сиренами. Давали посидіти й за кермом, понатискати всі кнопки та поговорити в гучномовець. Але не розвагами єдиними. Найсміливіші на собі перевірили, як пасок безпеки може врятувати під час ДТП.

Таке святкування нацполіція влаштовує вже 4 рік поспіль. Не лише в столиці, а й в обласних центрах і багатьох великих містах.