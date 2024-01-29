Смогут даже бегать! В чем особенность спортивных протезов для ветеранов войны

Теперь не только смогут ходить, но и бегать. Во Львове 16 защитников получили спортивные протезы. Их бесплатно предоставила датская компания пациентам центра Незламні.

В этот раз беговые и активные стопы установили бойцам с высокой ампутацией конечностей. Воины могли сразу опробовать их на практике, в том числе на ринге с боксерами.

Спортивные протезы для военных — датская компания подарила свои разработки

Василий потерял ногу в боях на Купянском направлении. Ему пришлось ампутировать конечность на уровне бедра, около двух месяцев он овладевает протезом для хождения. Спортивный отличается, он более функционален.

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Он очень мягкий, амортизирует, нужно еще поиграться с обувью. Мне подходит, потому что я активный и занимаюсь спортом, — говорит военный Василий Гриценко.

Вячеслав экспериментирует с другим протезом. Он потерял конечность под Бахмутом, из-за долгой эвакуации случился турникетный синдром — пришлось ампутировать ногу выше колена. Военные говорят, что эти протезы значительно удобнее, чем обычные.

Спортивные протезы защитникам уже второй раз передала датская компания. За четыре года работы они изготовили протезы для более чем тысячи человек. Основатель компании Levitate Лесен Мецен также имеет протез.

Я потерял ногу 12 лет назад, тогда был спортсменом. Поэтому я понимаю, как важно иметь протез для активностей, — говорит Лесен Мецен.

Каждому из 16 защитников подарили две стопы — беговую и активную. Представители компании говорят, что это не последний визит в Украину.

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