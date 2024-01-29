Зможуть навіть бігати! У чому особливість спортивних протезів для ветеранів війни

Тепер не лише зможуть ходити, але й бігати. У Львові 16 захисників отримали спортивні протези. Їх безкоштовно надала данська компанія пацієнтам центру Незламні.

Цього разу бігові та активні стопи встановили бійцям з високою ампутацією кінцівок. Воїни могли відразу випробувати їх на практиці, зокрема на рингу з боксерами.

Спортивні протези для військових: як це працює

Василь втратив ногу в боях на Куп’янському напрямку. Йому довелося ампутувати кінцівку на рівні стегна, близько двох місяців він опановує протез для ходіння. Спортивний відрізняється, він більш функціональний.

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Він дуже м’який, амортизує, потрібно ще погратися зі взуттям. Мені підходить, бо я активний і займаюся спортом, — каже військовий Василь Гриценко.

В’ячеслав наразі експериментує з іншим протезом. Він втратив кінцівку під Бахмутом, унаслідок довгої евакуації стався турнікетний синдром — довелося ампутувати ногу вище коліна. Військові кажуть, ці протези значно зручніші, ніж звичайні.

Спортивні протези захисникам уже вдруге передала данська компанія. За чотири роки роботи вони виготовили протези для понад тисячі людей. Засновник компанії Levitate Лесен Мецен також має протез.

Я втратив ногу 12 років тому, тоді був спортсменом. Тому я розумію, наскільки важливо мати протез для активностей, — каже Лесен Мецен.

Кожному з 16 захисників подарували дві стопи — бігову та активну. Представники компанії кажуть, це не останній візит в Україну.

Раніше ми розповідали, як військовий навчився керувати FPV-дроном після ампутації руки.

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