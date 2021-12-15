Стол на Новый год 2022: сколько стоит новогодний стол и как сэкономить

За этот год подорожали все продукты питания, кроме фруктов.

Больше всего цены выросли на мясо, сахар, масло и королеву праздника — красную икру.

Как предупреждают специалисты, до конца года стоимость некоторых товаров может возрасти еще, но в общем-то катастрофического скачка цен перед праздниками ожидать не стоит.

Ибо что могло вырасти – уже и так выросло.