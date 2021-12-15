Стол на Новый год 2022: сколько стоит новогодний стол и как сэкономить

За этот год подорожали все продукты питания, кроме фруктов.
Больше всего цены выросли на мясо, сахар, масло и королеву праздника — красную икру.
Как предупреждают специалисты, до конца года стоимость некоторых товаров может возрасти еще, но в общем-то катастрофического скачка цен перед праздниками ожидать не стоит.
Ибо что могло вырасти – уже и так выросло.
В общем, этот новогодний стол будет на 20% дороже, чем в прошлом. Семья из четырех человек вынуждена будет выложить за него как минимум две с половиной тысячи гривен.
В общем, этот новогодний стол будет на 20% дороже, чем в прошлом. Семья из четырех человек вынуждена будет выложить за него как минимум две с половиной тысячи гривен.