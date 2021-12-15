Стіл на новий рік 2022: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити

За цей рік подорожчали всі продукти харчування, окрім фруктів.
Найбільше ціни виросли на м’ясо, цукор, олію та королеву свята — червону ікру.
Як попереджають фахівці, до кінця року вартість деяких товарів може зрости ще, але загалом катастрофічного стрибка цін перед святами очікувати не варто. Бо що могло вирости – вже і так виросло.
Загалом, цей новорічний стіл буде буде на 20% дорожчим, ніж торік. Родина з чотирьох людей змушена буде викласти за нього щонайменше дві з половиною тисячі гривень.
Загалом, цей новорічний стіл буде буде на 20% дорожчим, ніж торік. Родина з чотирьох людей змушена буде викласти за нього щонайменше дві з половиною тисячі гривень.