Тепло в каждый блиндаж! Как супруги изготовляют буржуйки для военных

Супруги-волонтеры из Одесской области уже почти два месяца делают печки для военных, чтобы те могли в окопах и согреться, и еду себе приготовить.

До войны Вадим занимался монтажом и ремонтом кондиционеров. Поэтому буржуйки теперь создает из баллонов для фреона.

За день он производит до 15 таких обогревателей. А заказывают их как минимум десяток в сутки. Самый большой заказ – 24 буржуйки за 24 часа.

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Волонтеры говорят, что с таким запросом справились бы быстро, лишь бы хватало материала для производства.

– Очень много времени уходит на поиск этих баллонов. На каждом пункте металлоприема мы находим только 2-4 необходимых баллона. Этого мало, за день нам необходимо 30-40 штук, – рассказывает жена волонтера Вадима Наталья.

Коллеги, волонтеры и неравнодушные несут в мастерскую Грицаков все, что нужно для изготовления печей. Все вместе помогли сварить более сотни буржуек, которые на фронте уже согревают наших бойцов.

Подробнее смотри в сюжете Иванны Герасимчук.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как производят бандеромобили, несущие смерть врагам.