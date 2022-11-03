Тепло в кожен бліндаж! Як подружжя виготовляє буржуйки для військових

Тепло в кожен бліндаж. Подружжя волонтерів з Одещини вже майже два місяці виготовляє грубки для військових, щоб ті могли в окопах і зігрітись, і їжу собі приготувати.

До великої війни Вадим займався монтажем та ремонтом кондиціонерів. Тож на буржуйки тепер перетворює балони для фреону.

За день він виготовляє до 15 таких обігрівачів. А замовляють щонайменше десяток за добу. Найбільше замовлення – 24 буржуйки за 24 години.

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Волонтери кажуть, що з таким запитом впорались би швидко, аби не бракувало матеріалу для виготовлення.

Дуже багато часу йде на пошук цих балонів. На кожному пункті металоприйому ми знаходимо лише 2-4 необхідних балони. Цього замало, за день нам необхідно 30-40 штук таких, — розповідає дружина волонтера Вадима — Наталія.

Колеги, волонтери та небайдужі несуть до майстерні Грицаків все, що потрібно для виготовлення пічок. Всі гуртом допомогли зварити більше сотні буржуйок, які на фронті вже зігрівають наших бійців.

Детальніше дивись у сюжеті Іванни Герасимчук.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як виготовляють бандеромобілі, що несуть смерть ворогам.