Нация молодых изобретателей! Как 15-летний школьник сделал мощный генератор для ВСУ

Украинские дети продолжают удивлять! Во Львове 15-летний школьник производит портативные зарядные устройства для военных. Его павербанком можно зарядить около десятка мобильных телефонов. Также он подходит для зарядки раций, дронов и даже Starlink.

Само устройство может заряжаться от солнечной панели, которая идет в комплекте. Такой генератор почти не нагревается, не шумит, а его температура меньше нормальной температуры тела человека. Следовательно, это устройство легко замаскировать, и оно не выдаст позиции военных.

Захар Щурко уже отправил несколько таких павербанков на передовую, получил положительные отзывы и имеет новые заказы.

Свое изобретение школьник создал, потратив средства, которые вместе с братом собирал на ноутбук и велосипед — 16 тыс. грн.

— Началась война, я увидел, что военным это нужно. Бензиновый или дизельный генератор не всегда есть возможность завести и включить. Поскольку я интересовался электроникой давно, решил, что я могу попробовать сделать генератор, — рассказывает Захар.

Первое свое устройство парень делал две недели, потому что только учился. Сейчас, если есть все составляющие, может сделать мощный павербанк через два-три дня.

Себестоимость одного устройства — 22 тыс. грн. Сейчас Захар ищет спонсоров, чтобы не прекращать производство.

Павербанки не единственное, что мастерят украинцы для военных. Раньше мы рассказывали, как в Киеве инженеры создают дроны для ВСУ.

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