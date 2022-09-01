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Нація молодих винахідників! Як 15-річний школяр зробив потужний генератор для ЗСУ

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 01 Вересня 2022, 08:00
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