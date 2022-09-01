Нація молодих винахідників! Як 15-річний школяр зробив потужний генератор для ЗСУ

Українські діти продовжують дивувати! У Львові 15-річний школяр виготовляє портативні зарядні пристрої для військових. Його павербанком можна зарядити з десяток мобільних телефонів. Також він підходить для зарядки рацій, дронів та навіть Starlink.

Сам пристрій може заряджатися від сонячної панелі, яка йде в комплекті. Такий генератор майже не нагрівається, не шумить, а його температура менша за нормальну температуру тіла людини. Отже, цей пристрій легко замаскувати, і він не видасть позиції військових.

Захар Щурко вже відправив кілька таких павербанків на передову та отримав позитивні відгуки, тож має нові замовлення.

Свій винахід школяр створив, витративши кошти, які разом із братом збирав на ноутбук і велосипед ― 16 тис. грн.

— Почалася війна, я побачив, що військовим таке потрібно. Бензиновий чи дизельний генератор не завжди є можливість завести та увімкнути. Оскільки я цікавився електронікою давно, вирішив, що можу спробувати зробити генератор, — розповідає Захар.

Перший свій пристрій хлопець робив два тижні, бо тільки вчився. Зараз, якщо є всі складники, може зробити потужний павербанк за два-три дні.

Собівартість одного пристрою — 22 тис. грн. Зараз Захар шукає спонсорів, щоб не припиняти виробництва.

Павербанки — не єдине, що роблять українці для військових. Раніше ми розповідали, як у Києві інженери створюють дрони для ЗСУ.

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