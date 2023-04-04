“Мы напоминаем о главном и тихо молимся”: первая в Украине женщина – военный капеллан о трудностях в работе

Война в Украине заставила идти в ногу с требованиями: у нас появились новые профессии, стали популярными военные чины. Теперь многие украинцы идут на службу — если не физическую, то духовную.

На днях в храме Святой Софии – Премудрости Божьей состоялся первый выпуск военных капелланов. Среди выпускников — младший лейтенант Александра Андрияшина. Она же стала первой в Украине женщиной – дипломированным капелланом.

В телемарафоне Єдині новини женщина рассказала Яне Брензей об особенностях непростой службы.

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Александра проводит капелланские учения не первый год. В то же время решила пойти учиться, чтобы усовершенствовать свои знания и умения, а еще она готова делиться собственным опытом.

На войне женщина-капеллан уже восемь лет. Сначала она считалась капелланом-волонтером, но сейчас Александра Андрияшина — офицер Вооруженных сил Украины. Новыми для нее стали учения по разминированию территории — необходимый навык, без которого сейчас точно не обойтись.

— Что дает ВСУ такое институциализированное капелланство?

— Капелланы служат на войне, поэтому повышать уровень профессионализма и понимать принципы ведения войны — это важно. Мы оказываем моральную поддержку, служим семьям военнослужащих, помогаем в кризисных ситуациях.

Мы поддерживаем бойцов, учим их, как расслабляться и мотивировать друг друга.

Все это, по словам Андрияшиной, должно было быть на научном уровне с глубоким изучением.

В настоящее время военны капеллан работает недалеко от линии разграничения, является штатным работником одной из бригад. А через несколько дней женщина поедет в зону боевых действий — работать на нашу победу.

— Отличаются ли запросы военнослужащих сейчас от тех, которые были в начале полномасштабного вторжения?

— Разница есть. Военные ищут смысл жизни, спрашивают, зачем мы живем. Даже когда бойцы планируют операцию, они обращаются к Богу.

У меня нет цели ответить на все сложные вопросы. Но я должна быть рядом, стараюсь это делать.

Я могу поддерживать бойцов, когда они ко мне обращаются. Я всегда подчеркиваю, что мы можем делать выбор: в сторону добра или в сторону зла. Человеческая натура очень эгоистична, поэтому наш враг и выбирает сторону зла. А наши защитники — воины добра.

Мы напоминаем об этом и тихо молимся, — заключает Александра Андрияшина.

Украинские капелланы не теряют веру в Бога и всячески помогают украинцам на фронте не сомневаться в собственном деле. Когда военный капеллан пережил плен и продолжил свою работу — читай в материале.

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