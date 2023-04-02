Украина

Военные звания, флаг и шевроны — первые 30 капелланов закончили подготовку: что изменится для душепастырей

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 02 апреля 2023, 22:00
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