Военные звания, флаг и шевроны — первые 30 капелланов закончили подготовку: что изменится для душепастырей

Выдающийся день в истории Украины и ее Вооруженных Сил. Первые 30 капелланов-офицеров завершили учения. Все они теперь имеют офицерские звания и прошли специальную военную подготовку.

Особый выпускной состоялся в сопровождении руководителей пяти религиозных организаций. В частности, и настоятеля Православной церкви Украины Эпифания и главы Украинской греко-католической церкви Святослава.

Александра Андрияшина на войне с первых дней. В 2014 году была волонтером. Впоследствии сменила профессию преподавателя иностранных языков и пошла помогать защитникам как капеллан. Сейчас она единственная женщина из 30 капелланов, которые завершили учения и получили звание офицеров.

Сейчас также смотрят

— Гражданским людям многие могут помогать, есть разные миссии, организации, а вход к военным намного сложнее. Но мы знаем, что они там, чтобы защищать Украину. Я вижу это так (обязанности капеллана — ред.) — прежде всего, разделять с военными то, что они чувствуют, — говорит женщина.

Деятельность капелланов, согласно новому закону

Теперь капелланы смогут разделять не только чувства. Согласно закону о Службе военного капелланства, который вступил в силу в конце 2021 года, теперь душпастыри получат офицерские звания и соответствующее денежное довольствие.

А также получили почетное знамя Службы военного капелланства.

Его освящение состоялось в храме Святой Софии с участием руководителей пяти религиозных организаций, к которым принадлежат капелланы.

— Я сегодня вижу лицо капелланов, которые трудятся, начиная еще с 2014 года. Но мы живем в новых реалиях. У нас есть новое украинское законодательство, согласно которому капеллан является военнослужащим, — сказал настоятель УПЦ Эпифаний.

— Закончив соответствующую профессиональную военную подготовку капелланы получают и военные знания, а затем документ об их квалификации, соответствующую готовность служить богу и Украине, — подчеркнул глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Кроме этих документов, капелланы получили и соответствующие шевроны. На них девиз душпастырей — Быть рядом. После шестинедельного обучения каждый из 30 капелланов отправится в свои подразделения.

По словам главы Военного института КНУ им. Тараса Шевченко Анатолия Шевченко, в ближайшее время на базе учебного заведения планируют создать центр подготовки капелланов. Ведь в условиях войны такие кадры крайне необходимы.

— Нам нужно около 700 человек. Это минимальная потребность. Но на самом деле такую поддержку трудно высчитывать количественно. Надо понимать, что мы открыты, ВСУ открыты конфессиям, которые присоединяются, — подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр.

Сейчас капелланом может стать любой священнослужитель зарегистрированной в Украине религиозной организации, получивший мандат на капелланскую работу, заключивший контракт на военную службу и прошедший соответствующее военное обучение.

Ранее мы рассказывали историю капеллана Юрия Потыкуна о службе и обязанностях на фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.