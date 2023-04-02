Військові звання, стяг та шеврони — перші 30 капеланів закінчили вишкіл: що зміниться для душпастирів

Визначний день в історії України та її Збройних Сил. Перші 30 капеланів-офіцерів завершили навчання. Усі вони тепер мають офіцерські звання та пройшли спеціальний військовий вишкіл.

Особливий випускний відбувся у супроводі очільників п’яти релігійних організацій. Зокрема і настоятеля Православної церкви України Епіфанія та глави Української греко-католицької церкви Святослава.

Олександра Андріяшина на війні з перших днів. У 2014 році була волонтеркою. Згодом змінила фах викладача іноземних мов і пішла допомагати захисникам як капелан. Нині вона єдина жінка з-поміж 30 капеланів, які завершили навчання та отримали звання офіцерів.

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— Цивільним людям багато хто може допомагати, є різні місії, організації, а вхід до військових набагато складніший. Але ми знаємо, що вони там, щоб захищати Україну. Я бачу це так (обов’язки капелана — ред.) — насамперед розділяти з військовими те, що вони відчувають, — каже жінка.

Діяльність капеланів, згідно з новим законом

Відтепер капелани зможуть розділяти не лише відчуття. Згідно із законом про Службу військового капеланства, який набув чинності наприкінці 2021 року, тепер душпастирі отримають офіцерські звання та відповідне грошове забезпечення.

А також отримали почесний стяг Служби військового капеланства.

Його освячення відбулось у храмі Святої Софії за участі очільників п’яти релігійних організацій, до яких й належать капелани.

— Я сьогодні бачу обличчя капеланів, які трудяться починаючи ще з 2014 року. Але ми живемо в нових реаліях. Ми маємо нове українське законодавство, згідно з яким капелан є військовослужбовцем, — сказав настоятель УПЦ Епіфаній.

— Закінчивши відповідний професійний військовий вишкіл капелани отримують і військові знання, а відтак документ про їхню кваліфікацію, відповідну готовність служити богові і Україні, — наголосив глав УГКЦ Святослав Шевчук.

Окрім цих документів, капелани отримали й відповідні шеврони. На них гасло душпастирів — Бути поруч. Після шеститижневого навчання кожен з 30 капеланів вирушить до своїх підрозділів.

За словами очільника Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка Анатолія Шевченка, найближчим часом на базі навчального закладу планують створити центр підготовки капеланів. Адже в умовах війни такі кадри вкрай необхідні.

— Нам потрібно близько 700 осіб. Це мінімальна потреба. Але насправді таку підтримку важко вираховувати кількісно. Треба розуміти, що ми відкриті, ЗСУ відкриті до всіх наших конфесій, які доєднуються, — підкреслила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз капеланом може стати будь-який священослужитель зареєстрованої в Україні релігійної організації, який отримав мандат на капеланську роботу, уклав контракт на військову службу та пройшов відповідне військове навчання.

Раніше ми розповідали історію капелана Юрія Потикуна про службу та обов’язки на фронті.

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