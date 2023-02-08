Люди

Брелки из российских танков. Как мастер изготовляет сувениры из уничтоженной вражеской техники

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 08 февраля 2023, 09:00

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Сувенірні брелки

Брелки из российских танков. Как мастер изготовляет сувениры из уничтоженной вражеской техники
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