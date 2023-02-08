Брелки из российских танков. Как мастер изготовляет сувениры из уничтоженной вражеской техники

Сувениры мариупольского мастера собирают тысячи гривен на автомобили для ВСУ. Парень, который до 24 февраля изготовлял авторские украшения, сейчас делает сувениры.

Обломки уничтоженной техники оккупантов в умелых руках превращаются в брелки и статуэтки. В сотрудничестве с волонтерами такие изделия покупают по всему миру. За вырученные деньги уже удалось купить 80 машин для наших защитников.

Брелочки спокойно разлетались по 25 тысяч, киевский депутат сразу четыре штуки заказал себе. Я в шоке, что такой простой за 100 грн себестоимости брелочок может стоить 25 тысяч, — рассказывает переселенец из Мариуполя Сергей Науменко.

Металла, как и заказов, у Сергея сегодня достаточно. Парень сделал уже около 700 брелков. Кроме них из больших обломков производит статуэтки, которые продают дороже. Также есть и индивидуальные заказы. Как парень творит чудеса из осколков техники оккупантов — смотри на Вікнах.

Сейчас также смотрят

Советуем посмотреть трогательную историю, как девятилетний волонтер Даниил шьет авоськи и помогает ВСУ.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!