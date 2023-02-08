Брелоки з російських танків. Як майстер виготовляє сувеніри зі знищеної ворожої техніки

Сувеніри маріупольського майстра збирають тисячі гривень на автівки для брелоки та статуетки. У співпраці з волонтерами такі вироби купують у всьому світі. За виручені кошти вже вдалося купити 80 машин для наших захисників.

Брелочки спокійно розлітались по 25 тисяч, київський депутат одразу чотири штуки замовив собі. Я в шоці, що такий простий за 100 грн собівартості брелочок може коштувати 25 тисяч, — розповідає переселенець з Маріуполя Сергій Науменко.

Металу, як і замовлень, у Сергія сьогодні вдосталь. Хлопець зробив вже майже 700 брелоків. Окрім них з великих уламків виготовляє статуетки, які продають дорожче. Також має індивідуальні замовлення. Як хлопець творить дива з уламків техніки окупантів — дивись на Вікнах.

Радимо подивитися зворушливу історію, як дев’ятирічний волонтер Данило шиє авоськи та допомагає ЗСУ.

Зараз також дивляться

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!