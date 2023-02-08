Люди

Брелоки з російських танків. Як майстер виготовляє сувеніри зі знищеної ворожої техніки

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 08 Лютого 2023, 09:00

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