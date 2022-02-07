Люди

Бросался с топором и бил головой о стену? Как семья убегала от тирана на Прикарпатье

Ирина Тимчишин 07 февраля 2022, 23:00

Больше видео
0:03:48
Самогон в детской смеси
Поила младенца детской смесью с самогоном? Скандал с матерью в Одесской области
0:03:44
сморід та фекалії у будинку
В подвале вонь и фекалии: как в Киеве жители ведут борьбу с ЖЭКом
0:04:40
Семейная драма
Отняла все и сбежала за границу с любовником? Запутанная семейная история из Мелитополя
0:04:23
Дефицит грудного молока в Украине
Молочный дефицит? Почему доноров грудного молока не хватает в Украине
Смотреть больше

Последние видео
0:35:06
Вікна-новини

Викна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (22:00)
0:04:18
тиран на Прикарпатті
Бросался с топором и бил головой о стену? Как семья убегала от тирана на Прикарпатье
0:03:48
Самогон в детской смеси
Поила младенца детской смесью с самогоном? Скандал с матерью в Одесской области
0:03:46
Скандал в НАУ
Алкоголь или критика руководства? Почему в НАУ отчислили троих студентов
0:03:44
сморід та фекалії у будинку
В подвале вонь и фекалии: как в Киеве жители ведут борьбу с ЖЭКом
0:00:38
Взорвали мост в Германии
120 кг за несколько секунд: как ювелирно подорвали мост в Германии из-за автобана
0:35:00
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (17:30)
0:00:42
Погода в Украине
Опасные снежные фонтаны: как стихия накрыла Карпаты
0:01:02
Інтерв'ю Папи Римського
Интервью Папы Римского: все о мечтах и ​​детстве
0:03:27
У Канаді запровадили надзвичайний стан
В столице Канады ввели чрезвычайное положение: почему
Больше видео
Вікна-новини
Читать дальше
Викна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (22:00)
Самогон в детской смеси
Читать дальше
Поила младенца детской смесью с самогоном? Скандал с матерью в Одесской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь