Бросался с топором и бил головой о стену? Как семья убегала от тирана на Прикарпатье

Бил головой о стену. Бросался с ножом и топором. Издевался над сыном. На Прикарпатье женщина 15 лет страдала от побоев мужчины-тирана.

Соседи, когда слышали крики, вызвали полицию, но результата не было. Все кончалось воспитательной беседой. А на следующий день жестокие избиения продолжались.

Однажды женщина не выдержала, схватила ребенка и скрылась. Жили на вокзале, пока их не нашли волонтеры. Эта история о том, как может измениться жизнь, если решиться сказать достаточно многолетним страданиям.