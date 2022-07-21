Езжайте в Россию, или умирайте: истории переселенцев, судьбы которых украла война

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты принудительно вывозят людей из Украины в Россию. Украинцы бегут оттуда в Грузию, Эстонию и так далее. Мы расскажем истории украинских беженцев, переживших депортацию.

Умри или езжай в Россию

Виктория — одна из тех, кого российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в Россию.

Они меня окружили, пять человек, и сказали, что я не буду выбирать, куда поеду.

Из России ей удалось бежать в Эстонию с помощью волонтеров. Таких, как она, около двух тысяч. Большинство из Мариуполя. Уже на борту круизного лайнера, пришвартовавшегося в Таллинне, беженцы вспоминают все ужасы оккупации:

Мариуполь… На берегу лежат трупы, как бревна, воздух очень тяжелый. Воды, света нет, газа тем более.

Российские оккупанты людям не оставляли выбора: умри или езжай в Россию.

Мариуполец Дмитрий, которого российские власти хотели депортировать из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород, сбежал в Грузию.

Нам сказали, что мы можем выбрать, куда поехать, в Запорожье или Ростов. Но ты не можешь выбрать, потому что там фильтрация.

По данным ООН, около 1,7 миллионов украинских беженцев оказались в России. Украина называет это принудительной депортацией на вражескую землю, которая считается военным преступлением.

В фильтрационных пунктах украинцев раздевают, забирают телефоны и документы.

Они смотрят тебе в глаза и начинают листать телефон, улыбаться. Другой параллельно расспрашивает.

По свидетельству беженцев, они ждали обещанных десять тысяч рублей три месяца. На людей давили, чтобы они подписали документ с осуждением украинской власти и военных, поэтому некоторые убегали из России, так ничего и не дождавшись.

Раньше мы рассказывали историю украинской военной о мотивации воевать.

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