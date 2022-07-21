Езжайте в Россию, или умирайте: истории переселенцев, судьбы которых украла война

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты принудительно вывозят людей из Украины в Россию. Украинцы бегут оттуда в Грузию, Эстонию и так далее. Мы расскажем истории украинских беженцев, переживших депортацию.
Виктория — одна из тех, кого российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в Россию.
Они меня окружили, пять человек, и сказали, что я не буду выбирать, куда поеду.
Они меня окружили, пять человек, и сказали, что я не буду выбирать, куда поеду.
Из России ей удалось бежать в Эстонию с помощью волонтеров. Таких, как она, около двух тысяч. Большинство из Мариуполя. Уже на борту круизного лайнера, пришвартовавшегося в Таллинне, беженцы вспоминают все ужасы оккупации:
Мариуполь… На берегу лежат трупы, как бревна, воздух очень тяжелый. Воды, света нет, газа тем более.
Мариуполь… На берегу лежат трупы, как бревна, воздух очень тяжелый. Воды, света нет, газа тем более.
Российские оккупанты людям не оставляли выбора: умри или езжай в Россию.
Мариуполец Дмитрий, которого российские власти хотели депортировать из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород, сбежал в Грузию.
Нам сказали, что мы можем выбрать, куда поехать, в Запорожье или Ростов. Но ты не можешь выбрать, потому что там фильтрация.
Нам сказали, что мы можем выбрать, куда поехать, в Запорожье или Ростов. Но ты не можешь выбрать, потому что там фильтрация.
По данным ООН, около 1,7 миллионов украинских беженцев оказались в России. Украина называет это принудительной депортацией на вражескую землю, которая считается военным преступлением.
В фильтрационных пунктах украинцев раздевают, забирают телефоны и документы.
Они смотрят тебе в глаза и начинают листать телефон, улыбаться. Другой параллельно расспрашивает.
Они смотрят тебе в глаза и начинают листать телефон, улыбаться. Другой параллельно расспрашивает.
По свидетельству беженцев, они ждали обещанных десять тысяч рублей три месяца. На людей давили, чтобы они подписали документ с осуждением украинской власти и военных, поэтому некоторые убегали из России, так ничего и не дождавшись.
Раньше мы рассказывали историю украинской военной о мотивации воевать.
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