Люди

Езжайте в Россию, или умирайте: истории переселенцев, судьбы которых украла война

Александр Мужичук 21 июля 2022, 23:00

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Перехоплені розмови окупантів: калічать себе й просять не вірити новинам
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