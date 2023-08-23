Впервые увидела сына в бомбоубежище: истории матерей, рожавших в первые дни полномасштабной войны

Дети, рожденные в начале полномасштабной войны. В канун годовщины независимости Украины хотим рассказать истории и волнения тех женщин, которые рожали в прошлом году 24, 25 и 26 февраля. Об их радости и тревоге, страхе и надежде.

Первые взрывы и переполненные дороги

Дарина Шпинь вспоминает, что 24 февраля 2022 года проснулась за минуту до того, как раздался взрыв. За первым взрывом последовали и другие. Анастасия Комар вспоминает, что от взрывов сработала сигнализация на автомобилях на парковке. Затем увидела обращение президента, с которым было объявлено военное положение.

Женщины не рискнули уезжать из Киева, чтобы не рожать в пути.

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Выбегали люди с чемоданами из дома, а я на них смотрела, как маленький котенок, и понимала, что не могу никуда уехать, — говорит Дарья.

У Анастасии уже начались схватки, поэтому она должна была с левого берега Киева доехать в Перинатальный центр.

— До моста ехали 1,5 часа. Нам повезло, что ехала скорая, мы начали ехать за ней и быстро проехали мост, — вспоминает Анастасия. Рожала она с включенным телевизором, чтобы слушать новости. А потом с новорожденной дочерью должна была быть в укрытии.

Было очень страшно. Никому не пожелаешь так рожать и такое пережить, — говорит Анастасия.

Увидела сына впервые в укрытии

Дарина ехала в роддом 25 февраля, говорит, дорога была почти пуста. Все автомобили ехали на выезд из города, а их — в центр. Под взрывами семья ехала в роддом.

26 февраля родился сын, но женщина не смогла увидеть его сразу, потому что малыша забрали в реанимационную палату. Медработники параллельно спасали жизнь Дарьи и ее ребенка. Рассказывает, что специалисты помогали абсолютно каждой женщине, даже несмотря на то, что сами не спали несколько дней.

Первые фотографии с сыном Дарина сделала в укрытии, ведь именно там она его увидела среди тех малышей, которые нуждались в интенсивной терапии. Сейчас Никита очень любит книги и улыбаться.

Матери говорят, что рождающиеся сейчас дети — очень сильные. Благодарны медперсоналу, который помог их деткам появиться на свет.

Во время своих атак россияне обстреливали роддома. Ранее мы рассказывали о больнице в Тростянце и как она пережила обстрелы во время оккупации.

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