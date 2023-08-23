Уперше побачила сина в бомбосховищі: історії матерів, які народжували у перші дні повномасштабної війни

Діти, народжені на початку повномасштабної війни. Напередодні річниці незалежності України хочемо розповісти історії й хвилювання тих жінок, які народжували торік 24, 25 та 26 лютого. Про їхню радість і тривогу, страх і надію.

Перші вибухи та переповнені дороги

Дарина Шпінь згадує, що 24 лютого 2022 року прокинулася за хвилину до того, як пролунав вибух. З першим вибухом сталися й інші. Анастасія Комар згадує, що тоді від вибухів спрацювала сигналізація на автомобілях на паркуванні. Потім побачила звернення президента, через яке було оголошено воєнний стан.

Жінки не ризикнули виїжджати з Києва, щоб не народжувати в дорозі.

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Вибігали люди з валізами з будинку, а я на них дивилася, як маленьке кошеня, й розуміла, що не можу нікуди поїхати, — каже Дарина.

У Анастасії вже розпочалися перейми, тож вона мала з лівого берега Києва доїхати у Перинатальний центр.

— До мосту їхали 1,5 години. Нам пощастило, що їхала швидка, ми почали їхати за нею й швидко проїхали міст, — згадує Анастасія. Народжувала вона з увімкненим телевізором, щоб слухати новини. А потім з новонародженою донькою мусила бути в укритті.

Було дуже страшно. Нікому не побажаєш так народжувати й таке пережити, — говорить Анастасія.

Побачила сина вперше в укритті

Дарина їхала до пологового 25 лютого, каже, дорога була майже порожня. Усі автівки їхали на виїзд з міста, а їхня — в центр. Під вибухами родина їхала до пологового.

26 лютого народився син, але жінка не змогла побачити його відразу, бо малюка забрали до реанімаційної палати. Медпрацівники паралельно рятували життя Дарини та її дитини. Розповідає, що спеціалісти допомагали абсолютно кожній жінці, навіть попри те, що самі не спали кілька днів.

Перші фотографії з сином Дарина зробила в укритті, адже саме там вона його побачила серед тих малюків, які потребували інтенсивної терапії. Зараз Нікіта дуже любить книги та усміхатися.

Матері кажуть, що діти, які народжуються зараз — дуже сильні. Вдячні медперсоналу, який допоміг їхнім діткам з’явитися на світ.

Під час своїх атак росіяни обстрілювали пологові будинки. Раніше ми розповідали про лікарню в Тростянці та як вона пережила обстріли під час окупації.

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