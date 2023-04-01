Сражается за себя, сына и погибшего племянника: истории защитников Горловского направления

Ежедневные атаки врага, переживания за своих родных и погода как еще один противник, не знающий сожаления.
Каждую минуту наши защитники проходят за всю страну семимильный путь к победе. Однако спросить такое простое “как ты” у них удается разве что родным.
Расспросить о жизни на передовой удалось и журналисту программы Факты ICTV Олегу Корниенко. Защитники Горловского направления рассказали о своей службе и поделились поразительными историями из передовой.
Защитник с позывным Апостол рассказывает, что по сравнению с Херсонским направлением ему на Донбассе кажется — артиллерии меньше. Но два-три раза в неделю тоже происходят мощные обстрелы.
Когда конкретно над головой что-то свистит, надо уже отвечать.
Когда конкретно над головой что-то свистит, надо уже отвечать.
Такого мужчина не мог никак ожидать, когда в 2013 году решил жениться на россиянке. Войну встретил в Москве, но с началом боевых действий вернулся вместе с супругой на Родину.
Мужчина делится, что не мог спокойно сидеть в тылу. Поэтому обновил просроченный паспорт и сразу отправился в военкомат.
Сейчас до сих пор остается уверен в своем решении. А родные его поддерживают. У кума есть две дочери — шесть и пять лет. Они присылают конфеты с рисунком пса Патрона. Думают, что у него суперсила и он передает ее в сладостях.
Защитника с позывным Чуб тоже поддерживают родные. Правда, большая часть семьи находится под оккупацией в родном Бердянске. Успели выехать только двоюродный брат с женой, у которых сын служил в Азове.
Когда Чуб ехал на службу, узнал, что племянник погиб на Азовстали. Поэтому сейчас говорит, что воюет не только за себя, но и за него. А также за сына, которого называет будущим страны.
Невероятной поддержкой младших поколений вдохновляется и защитник Назар. Мужчина на фронте не один — в другом подразделении служит его брат. Но делится, что держит все же мысль, что его ждут дома. А еще дети, передающие свои сладости и рисунки.
Может, ребенок бы эту конфету съел. Но нет, она сама ее отдала. Это сердце очень греет.
Может, ребенок бы эту конфету съел. Но нет, она сама ее отдала. Это сердце очень греет.
Также раньше мы рассказывали историю 21-летнего бойца, отдавшего свою молодость войне.
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