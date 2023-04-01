Сражается за себя, сына и погибшего племянника: истории защитников Горловского направления

Ежедневные атаки врага, переживания за своих родных и погода как еще один противник, не знающий сожаления.

Каждую минуту наши защитники проходят за всю страну семимильный путь к победе. Однако спросить такое простое “как ты” у них удается разве что родным.

Расспросить о жизни на передовой удалось и журналисту программы Факты ICTV Олегу Корниенко. Защитники Горловского направления рассказали о своей службе и поделились поразительными историями из передовой.

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Защитник с позывным Апостол рассказывает, что по сравнению с Херсонским направлением ему на Донбассе кажется — артиллерии меньше. Но два-три раза в неделю тоже происходят мощные обстрелы.

Когда конкретно над головой что-то свистит, надо уже отвечать.

Такого мужчина не мог никак ожидать, когда в 2013 году решил жениться на россиянке. Войну встретил в Москве, но с началом боевых действий вернулся вместе с супругой на Родину.

Мужчина делится, что не мог спокойно сидеть в тылу. Поэтому обновил просроченный паспорт и сразу отправился в военкомат.

Сейчас до сих пор остается уверен в своем решении. А родные его поддерживают. У кума есть две дочери — шесть и пять лет. Они присылают конфеты с рисунком пса Патрона. Думают, что у него суперсила и он передает ее в сладостях.

Защитника с позывным Чуб тоже поддерживают родные. Правда, большая часть семьи находится под оккупацией в родном Бердянске. Успели выехать только двоюродный брат с женой, у которых сын служил в Азове.

Когда Чуб ехал на службу, узнал, что племянник погиб на Азовстали. Поэтому сейчас говорит, что воюет не только за себя, но и за него. А также за сына, которого называет будущим страны.

Невероятной поддержкой младших поколений вдохновляется и защитник Назар. Мужчина на фронте не один — в другом подразделении служит его брат. Но делится, что держит все же мысль, что его ждут дома. А еще дети, передающие свои сладости и рисунки.

Может, ребенок бы эту конфету съел. Но нет, она сама ее отдала. Это сердце очень греет.

Также раньше мы рассказывали историю 21-летнего бойца, отдавшего свою молодость войне.

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