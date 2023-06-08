Ни одного подопечного не бросил! Впечатляющая история руководителя хосписа для маломобильных людей

Он выехал из Северска, что в Донецкой области, вместе со своими подопечными. Алексей Заморенный, пастор и волонтер, помогавший одиноким людям с тяжелыми болезнями. Он даже основал там хоспис.

Но в феврале прошлого года из-за интенсивных вражеских обстрелов был вынужден покинуть город и искать новое место, чтобы приютить всех своих 14 человек.

Ни одного своего подопечного не бросил. Сначала все оказались в Ровенской области, потом переехали во Львовскую область, село Заболотцы.

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Житель приюта Владимир Гордиенко рассказывает, что в 2014 году в его дом попал снаряд. Тогда дочь и внучка погибли, а он остался один,его увезли военные. Так Владимир и оказался на попечении Алексея Заморенного, в его приюте в Северске.

А Сергей попал во Львовскую область после тяжелой ампутации конечностей. В начале полномасштабной войны жил в Славянске. В феврале прошлого года россияне разбомбили его квартиру. На холоде мужчина отморозил руки и ноги, которые пришлось ампутировать.

Спал под тремя одеялами, одетый, и все равно было холодно. И началось отморожение.

— Меня сначала довезли на скорой в Покровск, а там уже посадили на поезд, и во Львов привезли в больницу.

После лечения Сергей тоже переехал в этот хоспис. Говорит: и условия здесь хорошие, и отношение к больным отличное, но очень хочет домой, и чтобы война закончилась.

Сейчас в приюте во Львовской области проживает 23 человека. Большинство из них передвигаются на колясках. Для удобства им сделали пандус. Трижды в день жителей хосписа кормит кухарка Яна.

Помогают хоспису, в частности, с питанием и средствами гигиены, разные благотворительные фонды и общественные организации, в том числе центр Женские перспективы. В рамках своего проекта они привлекли для помощи пожилым женщин-переселенок, которые проживают в соседнем селе.

В дальнейшем Алексей вместе с волонтерами будет искать еще большее помещение. Потому что каждый день одиноких стариков из зоны боевых действий эвакуируют все больше.

Но приютить готовы не только на Западе Украины. Читай, как работает оазис-приют для украинцев в Харьковской области.

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