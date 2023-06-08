Люди

Ни одного подопечного не бросил! Впечатляющая история руководителя хосписа для маломобильных людей

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 08 июня 2023, 07:00

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Ни одного подопечного не бросил! Впечатляющая история руководителя хосписа для маломобильных людей
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