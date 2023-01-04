В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области

Украина

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Татьяна Доцяк 04 января 2023, 22:00

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Гигантская воронка! Россияне ударили по жилому району Запорожья из С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения
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