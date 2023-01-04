В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области

В Харьковской области в глухом селе Дудковка живет молодая семья, которая еще несколько лет назад отказалась от городской суеты и основала там экопоселение. Питаются овощами, занимаются пчеловодством, гончарством. А когда началась великая война — их дом стал пристанищем для нескольких семей переселенцев.

Отсюда до Харькова полсотни километров, но вражеские снаряды сюда не долетали. О великой войне напоминают отдаленная канонада или блэкауты.

В Дудковке поселилась семья Барановых четыре года назад.

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Очень сложно выжить в городе в таких условиях, поэтому сейчас очень много людей едут в село, — объясняет основатель экопоселения Живой дом Денис Баранов.

Некоторые остаются в Дудковке до сих пор, хотя Вооруженные силы и отбросили оккупантов далеко от их домов.

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