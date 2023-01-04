У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині

На Харківщині у глухому селі Дудківка живе молода родина, яка ще кілька років тому відмовилася від міської метушні та заснувала там екопоселення. Харчуються городиною, займаються бджолярством, гончарюють. А коли почалася велика війна — їхній дім став прихистком для кількох родин переселенців.

Звідси до Харкова півсотні кілометрів, однак ворожі снаряди сюди не долітали. Про велику війну нагадують хіба що віддалена канонада чи блекаути.

У Дудківці оселилася родина Баранових чотири роки тому.

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Дуже складно вижити у місті у таких умовах, тому зараз дуже багато людей їдуть у село, — пояснює засновник екопоселення Живий дім Денис Баранов.

Дехто залишається у Дудківці донині, хоча Збройні сили й відкинули окупантів далеко від їхніх домівок.

Новорічні “подарунки” Миколаєву від росіян. Дивись, як оговтується місто після ворожих обстрілів.