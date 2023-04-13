Создавать дома комфортные условия! История семьи, которая вернулась в Украину и налаживает жизнь, несмотря на войну

Сейчас по миру разъехались около 7 млн украинских беженцев. Половина из них готова вернуться в Украину, если будет качественное образование, медицина, конкурентные зарплаты и т.д.

Но некоторые из этих требований нереальны из-за военного положения в стране. Однако есть люди, которые остаются в Украине, несмотря ни на что, потому что они здесь счастливы, здесь их дом, здесь они нужны и полезны.

Так одна молодая семья вернулась в Украину, несмотря на войну, с героями истории общалась ведущая программы Факты ICTV Елена Фроляк. Ольга — киевлянка, ее муж Марк — швейцарец. Он уговорил Ольгу уехать в Цюрих рожать, когда россияне беспощадно бомбили украинскую инфраструктуру. У семьи родилась дочь Матильда. Когда ей исполнилось три месяца, семья вернулась в Киев, но не с пустыми руками — привезли пикап для ВСУ.

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Ольга не хотела покидать страну ни на мгновение, словно боялась что-нибудь важное пропустить. Словно боялась быть вне дома, когда дом в опасности.

С отцом Матильды швейцарцем Марком Ольга познакомилась несколько лет назад, когда он открыл в центре Киева кафе. Мужчина говорит, что жил в трех разных странах — США, Германии и Швейцарии, но там не хватало пространства. В Украине он чувствует, что можно быть полезным.

Война энтузиазм Марка не отравила, он знал, где может быть полезным. В кафе готовят для волонтеров, упаковывают пищевые наборы для фронта, зимой здесь всегда было тепло, светло и вкусно, а теперь, когда стало немного безопаснее, в заведении жизнь пошла по кругу.

Имея возможность быть за границей во время войны, молодая семья с младенцем сознательно остается здесь.

— Возможно, здесь нет полной безопасности и комфорта, потому что в Украине война, но именно здесь я счастлив! У меня отличная семья, друзья, мы вместе боремся за Украину, — говорит Марк.

Я должен сказать украинцам, кто сидит за границей и ждет лучших условий для себя, должен приехать и сделать эти условия, — отмечает он.

Многие украинские беженцы начинают свое дело за границей и помогают родной стране. Ранее мы рассказывали историю украинских кондитеров, создавших бизнес за границей.

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