Створювати вдома комфортні умови! Історія родини, яка повернулася в Україну і налагоджує життя попри війну

Зараз по світу розпорошилися близько 7 млн українських біженців. Половина з них готова повернутися в Україну, якщо буде якісна освіта, медицина, конкурентні зарплати тощо.

Але деякі з цих вимог нереальні через воєнний стан у країні. Однак є люди, які залишаються в Україні попри все, бо вони тут щасливі, тут їхній дім, тут вони потрібні й корисні.

Так одна молода родина повернулася в Україну попри війну. З героями історії спілкувалася ведуча програми Факти ICTV Олена Фроляк.

Зараз також дивляться

Ольга — киянка, її чоловік Марк — швейцарець. Він вмовив Ольгу виїхати до Цюриха народжувати, коли росіяни нещадно бомбили українську інфраструктуру. У родини народилася донечка Матильда. Коли їй виповнилося три місяці родина повернулася до Києва, але не з порожніми руками — привезли пікап для ЗСУ.

Повернулася в Україну після пологів

Ольга не хотіла покидати країну ні на мить, немов боялась щось важливе пропустити. Немов боялася бути не вдома, коли дім у небезпеці.

З батьком Матільди — швейцарцем Марком — Ольга познайомилася кілька років тому, коли він відкрив у центрі Києва кафе. Чоловік каже, що жив у трьох різних країнах — США, Німеччині та Швейцарії, але там бракувало простору. В Україні він відчуває, що можна бути корисним.

Війна ентузіазм Марка не отруїла, він знав, де може бути корисним. У кафе готують для волонтерів, пакують харчові набори для фронту, взимку тут завжди було тепло, світло й смачно, а тепер, коли стало трохи безпечніше, у закладі життя пішло по колу.

Маючи можливість бути за кордоном у час війни, молода родина з немовлям свідомо і безумовно залишається тут.

— Можливо, тут немає повної безпеки й комфорту, бо в Україні війна, але саме тут я щасливий! У мене чудова родина, друзі, ми разом боремось за Україну, — говорить Марк.

Я мушу сказати українцям, хто сидить за кордоном і чекає кращих умов для себе, той мусить приїхати і зробити ці умови, — наголошує він.

Багато українських біженців починають свою справу за кордоном та допомагають рідній країні. Раніше ми розповідали історію українських кондитерок, які створили бізнес за кордоном.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!