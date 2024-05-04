Служит, чтобы освободить родной Мелитополь от россиян! Как артиллеристы обороняют Донецкую область

Совсем молодые ребята и зрелые мужчины, контрактники и мобилизованные. За более чем два года войны они стали коллективом, который может сдерживать вражеское нашествие с помощью старого оружия и с ограниченным количеством боеприпасов к нему.

Это все про артиллеристов Первой отдельной танковой Северской бригады, которые сейчас уничтожают российскую технику, фортификации и скопления пехоты в Донецкой области. Подробнее про их работу — далее в материале.

Как артиллеристы обороняют Донецкую область

В свои 23 года военный с позывным Зая успел уже немало. Четыре года назад он пошел в армию на контрактную службу и обзавелся семьей. Дома его ждут двое маленьких сыновей. Вражескую орду мужчина встретил на севере — защищал Чернигов.

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Сейчас Зая — молодой командир пушки Первой танковой бригады, которая стреляет в чужаков в Донецкой области. Работает он на Акации — это самоходная гаубица еще советских времен, и замечаний к ней нет.

Побратим Заи, тоже командир пушки, с позывным Доцент. Мобилизованному черниговчанину 48 лет. И он говорит, никаких недоразумений из-за разницы в возрасте нет.

21-летний артиллерист с позывным Киндер — контрактник из Николаевской области и старший механик-водитель. В армии уже три с половиной года, и уверяет, что к суровому армейскому быту уже привык. У них, мол, здесь есть все необходимое.

Правда, времени на отдых у воинов Первой танковой мало — работы по горло.

Вячеслав из экипажа Заи вместе с побратимами возводит укрытие для пушки. Мужчина говорит: недели две-три они начинают работать утром и заканчивают вечером.

Артиллеристы утверждают: боеприпасы у них есть, но в то же время не скрывают — их приходится экономить.

Заместитель командира подразделения Первой танковой с позывным Станиславович говорит, люди также нужны, как и снаряды, но сознательные. Основное требование — мотивированность.

Мотивация молодого командира пушки простая — освободить от оккупантов Мелитополь, откуда он родом, а у еще младшего механика-водителя — не пустить захватчиков в свой дом.

Ранее мы рассказывали, как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии.

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