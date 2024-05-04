Служить, щоб звільнити рідний Мелітополь від росіян! Як гармаші обороняють Донецьку область

Зовсім молоді хлопці та зрілі чоловіки, контрактники та мобілізовані. За більш як два роки війни вони стали колективом, який може стримувати ворожу навалу за допомогою старої зброї та з обмеженою кількістю боєприпасів до неї.

Це все про гармашів Першої окремої танкової Сіверської бригади, що нині знищують російську техніку, фортифікації та скупчення піхоти на Донеччині. Детальніше про їхню роботу — далі у матеріалі.

Як гармаші обороняють Донецьку область

У своїй 23 роки військовий на псевдо Зая встиг вже чимало. Чотири роки тому він пішов у військо на контрактну службу та обзавівся родиною. Удома його чекають двоє маленьких синів. Ворожу орду чоловік зустрів на півночі — обороняв Чернігів.

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Нині Зая — молодий командир гармати Першої танкової бригади, що поціляє у чужинців на Донеччині. Працює він на Акації — це самохідна гаубиця ще радянських часів, та зауважень до неї немає.

Побратим Заї, так само командир гармати, на псевдо Доцент. Мобілізованому чернігівцю 48 років. Та, каже, жодних непорозумінь через різницю у віці немає.

21-річний гармаш на псевдо Кіндер — контрактник з Миколаївщини і старший механік-водій. В армії вже три з половиною роки, і запевняє, що до суворого армійського побуту вже звик. У них, мовляв, тут є все необхідне.

Щоправда, часу на перепочинок у вояків Першої танкової обмаль — роботи по вінця.

В’ячеслав з екіпажу Заї разом із побратимами зводить укриття для гармати. Чоловік каже: тижні два-три вони починають працювати вранці й закінчують увечері.

Гармаші стверджують, що боєприпаси в них є, та водночас не приховують — їх доводиться економити.

Заступник командира підрозділу Першої танкової на псевдо Станіславович каже: люди так само потрібні, як і снаряди, але свідомі. Основна вимога — це вмотивованість.

Мотивація молодого командира гармати проста — звільнити від окупантів Мелітополь, звідки він родом, а у ще молодшого за нього механіка-водія — не пустити загарбників у свій дім.

Раніше ми розповідали, як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську.

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