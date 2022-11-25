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После жестоких боев пугала тишина: как медики работали под огнем в Черниговской области

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 25 ноября 2022, 22:00

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