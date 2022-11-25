Люди

Після запеклих боїв лякала тиша: як медики працювали під вогнем у Чернігівській області

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 25 Листопада 2022, 22:00

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