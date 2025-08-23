От трюков в кино до реальной войны: постановщик Довбуша о своей роли в армии

Он делал самые опасные трюки в кино, работал с голливудскими звездами и французскими каскадерами, но после полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны.

Теперь украинский каскадер Петр Треско фиксирует военные преступления и готовит обучающие видео для военных. Как адаптировал свой профессиональный опыт в гражданской жизни под военное дело, узнавала журналистка Вікна-новини Елена Халилова.

Как постановщик Довбуша стал военнослужащим

Когда-то Петр работал над самым кассовым украинским историческим фильмом Довбуш. За плечами у него 25 лет работы каскадера. Кроме Довбуша, он был постановщиком более сотни фильмов и сериалов.

Среди них — Бесславные крепостные и голливудский экшн 300 спартанцев: Возрождение империи, куда его команду пригласили американцы.

— Все снято в павильоне, там корабли в полный размер двигались по специальным конструкциям, раскачивались на волнах. Весь потолок был увешан полетными системами и снимали на motion-контроль, то есть делали из 50 человек тысячу.

Петр работал с известнейшими каскадерами мира. Последний фильм, в котором принимал участие, Наемник с Жан-Клодом Ван Дамом, который снимали в Киеве. Он был постановщиком трюков с украинской стороны и работал под руководством французского постановщика Филиппа Гуигана, известного по фильмам Такси и Перевозчик.

Именно Филипп первым предложил помощь после полномасштабного вторжения и звал Петра во Францию. Но пережив оккупацию в Киевской области, каскадер решил не ехать за границу.

— Я отправил семью за границу. Как только увидел, что поезд уехал, на следующий день пошел и вступил в ряды ТрО.

В настоящее время Петр — военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ. В составе военной комендатуры участвовал в Курской операции.

Сложнее всего было относиться к гражданским враждебным странам по-человечески, но нам это удавалось.

Одной из задач были гуманитарная и просветительская. Рассказывает, что пропаганда там настолько сильна, что местные до сих пор не понимают, почему идет война.

— Трудно понять, почему они, когда увидели наше отношение, все равно нас иногда спрашивали: “Вот вы такие молодцы, вы нас не обижаете, помогаете, лечите, заботитесь о нас. А почему вам так не нравится Путин?” И ты не знаешь, что ответить.

Главная задача Петра — фиксация военных преступлений. Вместе с побратимами собирает факты преступлений оккупантов, а также создает обучающие видео для подготовки военных. Петр рассказывает, как использует свой каскадерский и операторский опыт для работы в армии.

— Как только начинается динамика, я чувствую себя как рыба в воде и могу выдать кадры, которые другой человек не выдаст, потому что для меня это привычная история. Я буду с этой камерой бегать, лазить по блиндажам, пробегать через дым и огонь.

Петр подчеркивает, что главное — это способность адаптировать гражданский опыт военнослужащего под военное дело.

— Для того, чтобы максимально эффективно реализовать любого человека, нужно использовать его по назначению, исходя из его профессиональной подготовки, сферы интересов и особенностей характера. И это очень важно. То есть, каждая задача требует определенных качеств от людей.

В настоящее время Петр объединяет службу в ТрО-Медиа с гражданской работой. Сейчас он трудится над новым украинским экшеном Киллхаус. Это боевик-триллер, который выйдет в прокат осенью этого года.

А подробнее о фильме Киллхаус Любомира Левицкого о работе ГУР и 3 ОШБР мы рассказывали раньше.

