Від трюків у кіно до реальної війни: постановник Довбуша про свою роль у війську

Він робив найнебезпечніші трюки у кіно, працював із голлівудськими зірками та французькими каскадерами, але після повномасштабного вторгнення став до лав територіальної оборони.

Тепер український каскадер Петро Треско фіксує воєнні злочини та готує навчальні відео для військових. Як адаптував свій професійний досвід у цивільному житті під військову справу — дізнавалася журналістка Вікна-новини Олена Халілова.

Як постановник Довбуша став військовослужбовцем

Колись Петро працював над найкасовішим українським історичним фільмом Довбуш. За плечима у нього 25 років каскадерської роботи. Окрім Довбуша, він був постановником більш як сотні фільмів і серіалів.

Серед них — Безславні кріпаки та голлівудський екшн 300 спартанців: Відродження імперії, куди його команду запросили американці.

— Все знято в павільйоні, там кораблі в повний розмір рухалися на спеціальних конструкціях, розгойдувались на хвилях. Вся стеля була увішана польотними системами й знімали на motion-контроль, тобто робили із 50 людей тисячу.

Петро працював з найвідомішими каскадерами світу. Останній фільм, в якому брав участь, Найманець з Жан-Клодом Ван Дамом, який знімали в Києві. Він був постановником трюків з української сторони й працював під керівництвом французького постановника Філіпа Гуїгана, відомого за фільмами Таксі та Перевізник.

Саме Філіп першим запропонував допомогу після повномасштабного вторгнення та кликав Петра до Франції. Але переживши окупацію на Київщині, каскадер вирішив не їхати за кордон.

— Я відправив родину за кордон. Як тільки побачив, що потяг поїхав, наступного дня пішов і вступив до лав ТрО.

Нині Петро — військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ. У складі військової комендатури брав участь в Курській операції.

Найскладніше було ставитися до цивільних ворожої країни по-людськи, але нам це вдавалося.

Однією із задач були гуманітарна та просвітницька. Розповідає, що пропаганда там настільки сильна, що місцеві досі не розуміють, чому триває війна.

— Важко зрозуміти, чому вони, коли побачили наше ставлення, все одно нас іноді питали: “От ви такі молодці, ви нас не ображаєте, допомагаєте, лікуєте, піклуєтесь про нас. А чому вам так не подобається Путін?” І ти не знаєш, що відповісти.

Головне завдання Петра — фіксація воєнних злочинів. Разом із побратимами збирає факти злочинів окупантів, а також створює навчальні відео для підготовки військових. Петро розповідає, як використовує свій каскадерський та операторський досвід для роботи у війську.

— Як тільки починається динаміка, я відчуваю себе як риба у воді й можу видати кадри, яких інша людина не видасть, тому що для мене це звична історія. Я буду з цією камерою бігати, лазити по бліндажах, пробігати через дим і вогонь

Петро наголошує, що головне це змогти адаптувати цивільний досвід військовослужбовця під військову справу.

— Для того, щоб максимально ефективно реалізувати будь-яку людину, треба використовувати її за призначенням, виходячи з її професійної підготовки, сфери інтересів та особливості характеру. І це дуже важливо. Тобто кожна задача потребує певних якостей від людей.

Нині Петро поєднує службу у ТрО-Медіа з цивільною роботою. Зараз він працює над новим українським екшеном Кіллхаус. Це бойовик-трилер, який вийде у прокат восени цього року.

А детальніше про стрічку Кіллхаус Любомира Левицького про роботу ГУР та 3 ОШБР ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!